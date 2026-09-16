Η εμβληματική προσφορά ύψους €107,8 εκατ. ανοίγει έναν νέο δρόμο σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά

Η AXIA Ventures Group («AXIA»), μέλος του Ομίλου Alpha Bank, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ενήργησε ως Επικεφαλής Σύμβουλος, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος της Star Bulk Carriers Corp. («Star Bulk») στο πλαίσιο της επιτυχούς δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών στην Ελλάδα και της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens, σε μια συναλλαγή ορόσημο, την πρώτη του είδους της για τη Euronext Athens.

Η Star Bulk συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες ξηρού φορτίου παγκοσμίως, διαθέτοντας έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο που δραστηριοποιείται στις σημαντικότερες διεθνείς εμπορικές διαδρομές. Είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ βάσει χρηματιστηριακής αξίας και μεγέθους στόλου και η τρίτη μεγαλύτερη του κλάδου παγκοσμίως, συνδυάζοντας διεθνή κλίμακα, βαθιά τεχνογνωσία στον κλάδο και αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας αξίας σε όλο το εύρος των διακυμάνσεων της ναυτιλιακής αγοράς. Η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Euronext Athens, σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Nasdaq, διευρύνει την πρόσβασή της στο ευρωπαϊκό επενδυτικό κοινό και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή και επενδυτική αγορά.

Η προσφορά, με τιμή διάθεσης €24,50 ανά μετοχή, μέσω της οποίας αντλήθηκαν €107,8 εκατ., προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται πλήρως ήδη από την πρώτη ημέρα. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση οδήγησε σε υπερκάλυψη της προσφοράς κατά περισσότερο από 6 φορές, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε περίπου €656,3 εκατ. από περισσότερους από 7.500 επενδυτές. Η ζήτηση προήλθε από ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Η συναλλαγή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς προσθέτει στη Euronext Athens έναν διεθνώς καταξιωμένο εκδότη σημαντικού μεγέθους. Με την αναμενόμενη ένταξή της στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap κατά την προσεχή εξαμηνιαία αναθεώρηση, η Star Bulk θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία που εντάσσεται στον δείκτη. Παράλληλα, η παρουσία της Star Bulk στη Euronext Athens διευρύνει την κλαδική σύνθεση της αγοράς, ενισχύει την εκπροσώπηση της ναυτιλίας και δημιουργεί περισσότερες επενδυτικές επιλογές για Έλληνες και διεθνείς επενδυτές.

Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director & Co-Head of Investment Banking Division της AXIA, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίξαμε τη Star Bulk σε αυτή τη συναλλαγή-ορόσημο και ευχαριστούμε την εταιρεία και τη διοικητική της ομάδα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην AXIA και την Alpha Bank, αναθέτοντάς μας ηγετικό ρόλο σε αυτό το σημαντικό βήμα της πορείας της. Η συναλλαγή συνδέει τη διεθνή δυναμική και τη μακρά παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας με τη συνεχή ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας νέες προοπτικές για διεθνώς καταξιωμένες ναυτιλιακές εταιρείες με ισχυρές ελληνικές ρίζες. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναδεικνύει τη βαθιά τεχνογνωσία της AXIA στις κεφαλαιαγορές, την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές και τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας».