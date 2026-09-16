Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν και μάλιστα με νέες προσθήκες!

Η αδελφή Αρσινόη (Ρένια Λουιζίδου), η αδελφή Αγαθονίκη (Μένη Κωνσταντινίδου), η αδελφή Ουρανία (Λυδία Τζανουδάκη) και η αδελφή Χρυσοβαλάντω (Άννη Θεοχάρη), η κάθε μία με τη δική της προσωπικότητα και τον δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει όσα συμβαίνουν γύρω της, αντιμετώπισαν όλα όσα τους συνέβησαν στον α’ κύκλο μόνο και μόνο για να δουν ότι τελικά αυτά ήταν μόνο η αρχή!

Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη μονή της Αγίας Θεοδούλης και φυγαδεύονται σε μία εγκαταλελειμμένη μόνη έξω από την Καρδίτσα. Εκεί, κουμάντο κάνει η Ηγουμένη Σεβαστιανή (Άνδρη Θεοδότου), η οποία φαίνεται να γνωρίζει τα πάντα εκτός από νηστείες, ύμνους και ακολουθίες. Στο πλευρό της βρίσκεται η αδελφή Ωραιοζήλη (Τζωρτζίνα Λιώση), μια καλοσυνάτη και ήπια παρουσία, που λειτουργεί με τον δικό της τρόπο ως στήριγμα της νέας ηγουμένης.

Την αδελφότητα έρχεται να συμπληρώσει η «αδελφή Θεοκλήτη» ή αλλιώς Ειρήνη Παπαπαύλου (Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ), η οποία είναι η υπαστυνόμος που θα στείλουν Σοφιανός και Τσακαλάκης μαζί με τις μοναχές μας στην καινούρια μονή, μεταμφιεσμένη κι η ίδια σε καλόγρια. Μόνο που σε μια Μονή όπου όλοι έχουν κάτι να κρύψουν, το να κρατήσεις τη δική σου ταυτότητα μυστική δεν είναι και η πιο εύκολη αποστολή.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fzc1_y4xr4s}

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Έτσι, η νέα σεζόν βρίσκει παλιές και νέες παρουσίες να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, με άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου. Γιατί φυσικά, όσο περισσότερες μοναχές συγκεντρώνονται στη Μονή, τόσο περισσότερες ιστορίες, μυστικά και ανατροπές βρίσκουν χώρο να ξεδιπλωθούν.