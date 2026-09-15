«Οι κόρες της Αρετής». Έρχεται στον Alpha! Μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου;

Η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται στον Alpha, με δυνατούς χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα, μεγάλους έρωτες και ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

Πριν από λίγο καιρό, πραγματοποιήθηκε η επίσημη φωτογράφιση της σειράς, με τους πρωταγωνιστές να παίρνουν θέση μπροστά στον φακό. Ανάμεσα στις απαιτήσεις της φωτογράφισης, τις στιγμές χαλάρωσης και τα μικρά backstage απρόοπτα, οι πρωταγωνιστές άφησαν για λίγο τους ρόλους τους στην άκρη και μας χάρισαν αυθόρμητες στιγμές γεμάτες χαμόγελα.

Δες το backstage video από την επίσημη φωτογράφιση της σειράς και πάρε μια μικρή γεύση από όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας της σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη, ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή τους να τις φέρει κοντά στην ισχυρή και εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα δύναμης και επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω και δοκιμάζουν τις σχέσεις όλων.

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