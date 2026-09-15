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Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ - Τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Πέμπτη (17/9).

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 15ης Σεπτεμβρίου, για άλλο ένα mega τζακ ποτ, αφού μοίραζε περισσότερα από 8,5 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 9, 16, 30, 31, 34 και Τζόκερ το 12.

Τζακ ποτ σημειώθηκε και στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, επτά δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (17/9) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=TcKylMncwm0}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: