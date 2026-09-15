Kαι τα έξι επεισόδια της πολυαναμενόμενης μίνι σειράς του Νetflix θα κυκλοφορήσουν την ίδια μέρα.

Στις 3 Δεκεμβρίου θα «ανέβει» στο Netflix η νέα τηλεοπτική μεταφορά του αριστουργήματος της Τζέιν Όστιν «Περηφάνια και προκατάληψη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νetflixκαι τα έξι επεισόδια του της μίνι σειράς θα κάνουν πρεμιέρα την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ιστορία του της Τζέιν Όστιν μεταφέρεται με νέα ματιά στο Netflix, το οποίο ανακοίνωσε πως η παραγωγή βγαίνει στις οθόνες πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά απο η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή ή μεγάλη οθόνη. Στις πιο σημαντικές μεταφορές είναι η οσκαρική του 1940 με τον Λόρενς Ολίβιε και την Γκριρ Γκάρσον, η τηλεοπτική μεταφορά του 1995 για το BBC με τους Τζένιφερ Ελ και Κόλιν Φερθ αλλά και η πιο πρόσφατη του 2005 με τους Κίρα Νάιτλι και Μάθιου Μακ Φάντιεν.

Στις πιο ανάλαφρες εκδοχές της ιστορίας είναι το «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» και το «Pride and Prejudice and Zombies».

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