Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Μπεν Άφλεκ, με τίτλο «Animals».

Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει στο Netflix με την ταινία Animals, στην οποία αναλάμβάνει διπλό ρόλου, αυτό του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή.



Στο επερχόμενο crime θρίλερ, ο Άφλεκ υποδύεται τον Μάρκ Κίμπαλ, έναν επιτυχημένο πολιτικό και υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες, του οποίου η υψηλού προφίλ εκστρατεία εξελίσσεται σε ένα χάος όταν ο γιος του, Nτένι, απάγεται. Μαζί με τη σύζυγό του Αμπιγκέιλ (Κέρι Ουάσινγκτον), το ζευγάρι βρίσκεται μπλεγμένο σε έναν ιστό απάτης που απειλεί να διαλύσει τον κόσμο τους.

Το Netflix μάς προσφέρει μια ματιά στον εφιάλτη του ζευγαριού, μέσω ενός καθηλωτικού νέου τρέιλερ που μπορείται να δείτε παρακάτω.

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«Σε μια κρίση, ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε και τι είναι σημαντικό για εμάς», δηλώνει ο χαρακτήρας του Άφλεκ στο νέο τρέιλερ του Animals. Το βίντεο ξετυλίγει την αγωνία και τον εφιάλτη του ζευγαριού, καθώς έχουν μόνο λίγες ώρες για να συγκεντρώσουν τα λύτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή του γιου τους και τα περισσότερα χρήματά τους έχουν ξοδευτεί για την προεκλογική εκστρατεία του Μαρκ. Αναγκασμένοι να παρανομήσουν, αφού πρέπει να κλέψουν το ποσό και να στραφούν σε σκοτεινές πολιτικές πιέσεις για να σώσουν το παιδί τους – βάζουν ένα απελπισμένο στοίχημα που κινδυνεύει να αποκαλύψει τα καταστροφικά μυστικά που κρατούν τον γάμο και τη δημόσια εικόνα τους ενωμένα.

Αυτό το τρομακτικό σχέδιο απαγωγής θα οδηγήσει το απελπισμένο ζευγάρι στα άκρα. «Ποιοι είμαστε πραγματικά; Ποιοι είμαστε όταν οι μάσκες μας πέφτουν;», ρωτά ο Άφλεκ. «Τελικά, αυτή είναι μια ιστορία για το αν οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ηθική πυξίδα ή επιδιώκουν να κάνουν αυτό που είναι προς το συμφέρον τους;».



Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες και στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου.