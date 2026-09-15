Η απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη στο σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου για την ανάρτηση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά από την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Η ερμηνεύτρια φέρεται να σχολίασε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη δική της, διαφορετική άποψη για τα όσα σημειώθηκαν στη Νίκαια και στο τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Όπως έγραψε, δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε και την δουλειά του, ενώ τοποθετήθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στο λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε ήδη από το απόγευμα της Κυριακής.

Την εν λόγω δημοσίευση θέλησε να σχολιάσει δημόσια και ο Γιάννης Αϊβάζης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός προχώρησε σε μία αναδημοσίευση του σχολίου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, προσθέτοντας:

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