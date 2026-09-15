Ο 20χρονος Αιγύπτιος φέρεται να κινούνταν αντίθετα στην κυκλοφορία και να παραβίασε κόκκινο φανάρι πριν συγκρουστεί με τον μοτοσικλετιστή.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/09) στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, όταν ένας οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε αναβάτη μοτοσικλέτας και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος κινούμενος στην οδό Σάμου στις 21:30. ενεπλάκη στο τροχαίο με τον δικυκλιστή, ο οποίος βρισκόταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά. Σε βίντεο που τράβηξε διερχόμενο αυτοκίνητο, ο αναβάτης του πατινιού φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι, ενώ πήγαινε ανάποδα για τουλάχιστον 2 οικοδομικά τετράγωνα.

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Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 20χρονος εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙΑΣ που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την αστυνόμευση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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