«Μέχρι στιγμής, μόνο από το AfD έχουμε ακούσει ιδέες για αναδιάρθρωση που θυμίζει κατεδάφιση» σχολιάζει η Ένωση Δημοσιογράφων της Γερμανίας.

Η Heike Raab, επικεφαλής της επιτροπής ΜΜΕ των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), κατηγόρησε τον Wolfram Weimer, αρμόδιο υπουργό πολιτειακής κυβέρνησης για θέματα Πολιτισμού στη Γερμανία, ότι ενισχύει έμμεσα την προεκλογική εκστρατεία του εθνικιστικού AfD με την πρότασή του για ιδιωτικοποίηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Ένωση Δημοσιογράφων της Γερμανίας.

«Όποιος υιοθετεί άκριτα τη ρητορική του AfD δίνει στο κόμμα μια επιπλέον ώθηση», δήλωσε η Raab, αναφερόμενη στις προτάσεις του Weimer σχετικά με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Αφορμή οι προτάσεις του περί ιδιωτικοποίησης του δεύτερου καναλιού της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, του ZDF, καθώς και τη συγχώνευση ή κατάργηση μικρότερων περιφερειακών σταθμών του επίσης δημόσιου δικτύου ARD.

«Όποιος υιοθετεί άκριτα τη ρητορική του AfD δίνει στο κόμμα μια επιπλέον ώθηση», δήλωσε η Raab, αναφερόμενη στις προτάσεις του Weimer. Συνέχισε ερωτώμενη «τι ελπίζει να πετύχει ο υπουργός πυροδοτώντας μια μάχη κατά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μόλις τέσσερις ημέρες πριν από σημαντικές πολιτειακές εκλογές;». Η Raab κατηγόρησε επίσης τον Weimer ότι πυροδοτεί μια λανθασμένη συζήτηση, χρησιμοποιώντας ακατάλληλο ύφος και επιλέγοντας τη λάθος χρονική στιγμή.

Αντιδράσεις από την Ένωση Δημοσιογράφων

Η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (DJV) τάχθηκε κατά του «υποθετικού σεναρίου» του Weimer. Ο πρόεδρος της DJV, Mika Beuster, δήλωσε ότι το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που αποτελείται από την ARD και το ZDF, έχει αποδείξει την αξία του.

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«Μέχρι στιγμής, μόνο από το AfD έχουμε ακούσει ιδέες για αναδιάρθρωση που θυμίζει κατεδάφιση. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα» αναφέρει η ένωση δημοσιογράφων. Κατά την άποψη της DJV, η δημοκρατία απαιτεί ισχυρή και ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ειδικά υπό το πρίσμα της παραπληροφόρησης και της ισχύος που ασκούν οι μεγάλες πλατφόρμες.

Τι πρότεινε ο Weimer

Ο Weimer σε κλειστή συνεδρίαση, πρότεινε σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλείται η DW και η Handelsblatt, μία ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου KNA, ο υπουργός παρουσίασε τις ιδέες του σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ίδρυμα Konrad Adenauer στο Βερολίνο. Ο πολιτικός, ο οποίος δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, φέρεται να δήλωσε ότι είναι αναγκάιο να επανεξεταστεί αν το υφιστάμενο σύστημα, που περιλαμβάνει τα δίκτυα ARD και ZDF, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο στη σημερινή του μορφή.

Οι δηλώσεις του έχουν σημαντική πολιτική βαρύτητα, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί εδώ και καιρό στόχο, κυρίως του AfD. Ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος στη Σαξονία – Άνχαλτ, Ulrich Siegmund, είχε ανακοινώσει πως σητν περίπτωση που εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατιδίου, η πρώτη του κίνηση θα είναι να καταγγείλει τις διακρατικές συμφωνίες για τη ραδιοτηλεόραση και να μετατρέψει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR σε μια υπηρεσία περιορισμένης εμβέλειας.

Παρόμοια στάση έχει υιοθετήσει και το AfD έχει στο προεκλογικό του προγράμματα για τις επερχόμενες εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Επιπλέον, ο Weimer έθεσε επίσης το ενδεχόμενο συγχώνευσης των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών του δικτύου ARD. Υποστήριξε, πως σε συνομιλίες που είχε με τους γενικούς διευθυντές των σταθμών, του ανέφεραν πως δεν θεωρούσαν απαραίτητη τη διατήρηση των Radio Bremen και Saarländischer Rundfunk (SR) ως ανεξάρτητων ραδιοτηλεοπτικών οντοτήτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Weimer φέρεται να μίλησε για μείωση του αριθμού των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στη Γερμανία, ορίζοντάς τους σε μόλις τέσσερις ή πέντε. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ» σχολίασε επικροτώντας τις δηλώσεις του το AfD.

Ο λόγος της πρότασης Weimer

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Weimer επικαλέστηκε ως λόγο για τη στάση του την επιβάρυνση που υφίστανται τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεδομένου ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χρηματοδοτούνται από το υποχρεωτικό τέλος ραδιοτηλεόρασης. Ο ίδιος υποστηρίζει πως τα «κανάλια τύπου RTL» βρίσκονται σε δεινή θέση και ότι η σημερινή αγορά των ΜΜΕ λειτουργεί ουσιαστικά ως «δυοπώλιο», με κυριαρχία των κολοσσών της τεχνολογίας. Με αυτή την κίνηση, ο Weimer επανέρχεται σε σχέδια για τη ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ιδέες που συζητούνται εδώ και καιρό εντός των κομμάτων CDU και CSU.

Αλλά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα επί της πολιτικής για τα ΜΜΕ και τη ραδιοτηλεόραση καθώς η ευθύνη αυτή ανήκει στα ομόσπονδα κρατίδια. Από την πλευρά του το AfD βλέπει τις ιδέες του υπουργού ως δικαίωση της δικής της πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ: ο Wolfram Weimer αρχίζει να θέτει τα σωστά ερωτήματα», δήλωσε ο Martin Renner, εκπρόσωπος της ομάδας για θέματα πολιτικής των ΜΜΕ.

Παρτήρησε ακόμα πως ο Weimer προφανώς «όχι μόνο διάβασε αλλά και κατανόησε» πρόταση του AfD που ζητούσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το «καθεστώς ενημέρωσης και επικοινωνίας του 21ου αιώνα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Weimer αναγνωρίζει όλο και περισσότερο πως «το παρωχημένο καθεστώς των ΜΜΕ δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματικότητα του ψηφιακού τοπίου ενημέρωσης και επικοινωνίας». Ωστόσο, οι προτάσεις του Weimer για απλή συγχώνευση των εννέα ραδιοτηλεοπτικών φορέων της ARD σε τέσσερις ή πέντε, ή η εξέταση της ιδιωτικοποίησης του ZDF, δεν αρκούν.

«Ολόκληρο το καθεστώς ενημέρωσης και επικοινωνίας πρέπει να επανεξεταστεί ριζικά», δήλωσε ο Renner.

Με πληροφορίες των DW/Ηandelsblatt