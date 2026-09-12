Η διοργάνωση πραγματοποιείται στη Νέα Παραλία, στο σημείο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με ελεύθερη είσοδο, και είχε προσελκύσει από νωρίς μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Παρά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία ξεκίνησε τελικά, με καθυστέρηση και υπό βροχή. Η καταρρακτώδης νεροποντή που προηγήθηκε είχε θέσει προσωρινά σε αναμονή την εκδήλωση, ωστόσο οι διοργανωτές αποφάσισαν να προχωρήσουν κανονικά.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στη Νέα Παραλία περίμενε για αρκετή ώρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Η βροχή δημιούργησε ένα πρωτοφανές σκηνικό για τη μεγάλη μουσική βραδιά, χωρίς όμως να ματαιώσει τελικά τη συναυλία.

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Λίγο μετά τις 21:15, τα φώτα της σκηνής άναψαν για τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου.

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Η συναυλία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον τραγουδιστή, καθώς επέλεξε τη Θεσσαλονίκη, την πόλη με την οποία είναι στενά συνδεδεμένος, για να γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα, η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Ρέμο να έχει ανακοινώσει ότι θα ερμηνεύσει και τραγούδια του αείμνηστου συναδέλφου του.

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθούν αγαπημένοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συναντηθεί μουσικά δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συναντήσεις που θα ενώσουν τα 30 χρόνια της διαδρομής του με το σήμερα και το αύριο.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της επετειακής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην 26ης Οκτωβρίου, στο ύψος του κόμβου των Δικαστηρίων, καθώς και στις οδούς Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφόρο Νίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παράλληλα, κλειστές είναι η Εθνικής Αμύνης και η Παύλου Μελά από το ύψος της Τσιμισκή.