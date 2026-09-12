Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εγκλωβισμένοι δρομείς είναι ασφαλείς.

Συναγερμός σήμανε στην Οίτη μετά την ξαφνική επιδείνωση του καιρού, που προκάλεσε κατολισθήσεις και οδήγησε στη διακοπή του αγώνα ορεινού τρεξίματος «Oiti Ultra Trail» των 102 χιλιομέτρων. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση δρομέων που εγκλωβίστηκαν σε σημεία της διαδρομής.

Σύμφωνα με το lamianow, ο αγώνας είχε ξεκινήσει με 126 δρομείς στη γραμμή της εκκίνησης, ωστόσο η σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις σε τμήματα της διαδρομής, με αποτέλεσμα να καταστεί δύσκολη, ακόμη και αδύνατη σε ορισμένα σημεία, η διέλευση των οχημάτων υποστήριξης, των εθελοντών και των ομάδων τροφοδοσίας.

Οκτώ δρομείς σε δύο καλύβες

Ιδιαίτερη κινητοποίηση έχει προκαλέσει η περίπτωση οκτώ δρομέων, οι οποίοι βρίσκονται ασφαλείς σε δύο καλύβες στην περιοχή «Μαυροτσούμαρο».

Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο βουνό και των κατολισθήσεων που έχουν επηρεάσει τη διαδρομή.

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Για την ασφαλή μεταφορά τους έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φωκίδα, οι οποίες επιχειρούν να προσεγγίσουν την περιοχή και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένας από τους οκτώ δρομείς χρειάστηκε να επικοινωνήσει με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου να εντοπιστεί. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκεται σε ασφαλές σημείο.

Διακόπηκε ο αγώνας

Οι ακραίες για την περιοχή καιρικές συνθήκες οδήγησαν τους διοργανωτές στην απόφαση να διακόψουν τον αγώνα, καθώς η συνέχιση της διαδρομής θα εγκυμονούσε κινδύνους για τους αθλητές, τους εθελοντές και τα πληρώματα υποστήριξης.

Το Oiti Ultra Trail είναι ένας απαιτητικός αγώνας ορεινού τρεξίματος, με τη φετινή διαδρομή να φτάνει τα 102 χιλιόμετρα. Η ξαφνική κακοκαιρία, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα και μετέτρεψε έναν αθλητικό αγώνα σε επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης ανθρώπων από το βουνό.

Προτεραιότητα των Αρχών είναι πλέον να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η επιχείρηση και να μεταφερθούν όλοι οι δρομείς που έχουν αποκλειστεί σε ασφαλές σημείο.

Οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του ορεινού δικτύου εξακολουθούν να παρακολουθούνται στενά, καθώς οι κατολισθήσεις δυσκολεύουν σημαντικά την πρόσβαση στις απομακρυσμένες περιοχές της Οίτης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εγκλωβισμένοι δρομείς είναι ασφαλείς.