Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ομιλία του.

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και συμπόρευσης που χτίζει το ΚΚΕ με το λαό της πολύπαθης βόρειας Εύβοιας, μέσα από τους αγώνες, και τις κοινές αγωνίες και προβληματισμούς, επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά, στη μαζική πολιτική συγκέντρωση με θέμα: «5 χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές: Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ζωή μας με το ΚΚΕ μπροστά», που διοργάνωσε η ΕΠ Αν Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ, το Σάββατο πλατεία του Μαντουδίου, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Στάθης Λιαγκάκης, μέλος της ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή, στη μνήμη του οποίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος και Κώστας Παρασκευάς, η Ζωή Χαχάμη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Αν. Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ και ο Δημήτρης Λιάσκος, Γραμματέας της ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ. Επίσης ο Νότης Μαριάς, καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υποπτέραρχος ε.α.

Μετά την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα, ακολούθησαν παρεμβάσεις από τον Τάσο Σταματίου πρόεδρο του Δασικού Συνεταιρισμού Ελληνικών και μέλος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας και τον Νίκο Κοντονίκα, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και της Συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κηρίνθου.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με αφιέρωμα στο πολιτικό και λαϊκό τραγούδι, σε επιμέλεια του Βαγγέλη Φουντάνα. Συμμετείχαν οι μουσικοί και ερμηνευτές: Βαγγέλης Φουντάνας (κιθάρα), Βασίλης Ντίνος (μπουζούκι), Βασίλης Αφράτης (μπάσο), Νίκος Τσακλάνος (πλήκτρα), Φοίβος Ανδριόπουλος (τύμπανα) και Μαίρη Σακκή (τραγούδι).

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Αναλυτικά η ομιλία:

«Είμαστε απόψε εδώ, στο Μαντούδι, στην πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και μπορούμε να μοιραστούμε λίγη από την περηφάνια σας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχετε δώσει έναν μεγάλο, ανυποχώρητο, δύσκολο αγώνα για να σταθεί ξανά αυτός ο τόπος και ο λαός του όρθιος.

Είμαστε περήφανοι, γιατί δεν λείψαμε από καμία διεκδίκηση. Συμβάλαμε όσο μπορούσαμε για να κερδηθούν ανάσες ανακούφισης, για να αχρηστευτεί κάθε παγίδα που έστηναν οι διάφοροι καλοθελητές για να σας κάνουν να υποχωρήσετε, να κάνετε πίσω από τα δίκαια αιτήματά σας. Κι έτσι συνεχίζουμε, με τόλμη, πείσμα, αντοχή.

Πριν μερικά χρόνια, πάλι εδώ στο Μαντούδι, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες που ακολούθησαν, συζητώντας μαζί σας για το τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί ολόκληρη η περιοχή, για να συνεχίσετε να ζείτε και να δουλεύετε στον τόπο σας όλοι όσοι χάσατε περιουσία, δουλειά, εισόδημα, επιμέναμε πως χρειάζεται να δυναμώσει η διεκδίκηση για όλα τα επείγοντα ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, όμως, επιμέναμε πως στο στόχαστρο πρέπει να μπει και ο πραγματικός αντίπαλος, ο πραγματικός ένοχος για αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Και ο μεγάλος ένοχος είναι αυτή η κοινωνική οργάνωση, αυτό το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα, που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού, ακόμα και την ανάγκη να ζει προστατευμένος από φυσικές καταστροφές, στον βωμό της κερδοφορίας των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων.

Επιμείναμε να αναδειχτεί πως ο πραγματικός ένοχος είναι αυτό το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος. Ένα κράτος, δηλαδή, εχθρικό απέναντι στις λαϊκές ανάγκες, γιατί είναι φτιαγμένο να υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα, εκμεταλλευτές του μόχθου των εργαζομένων. Γι' αυτό τον λόγο παραμένει εγκληματικά ανίκανο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία.

Ένοχες, βέβαια, είναι και οι κυβερνήσεις που αποτελούν μέρος του προβλήματος, γιατί υπηρετούν αυτό το σύστημα, που το διαχειρίζονται στην κυβερνητική εξουσία. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, που έχει εγκληματικές, πραγματικά, ευθύνες, όπως και η προηγούμενη, η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί καμιά, μα καμιά κυβέρνηση δεν είχε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τα καπιταλιστικά κέρδη δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού

Επιμέναμε και επιμένουμε να τονίζουμε πως αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός, που σας έφερε, που μας έφερε ως εδώ όλους, και τα διάφορα κόμματα που υπηρετούν αυτόν τον δρόμο, δεν μπορούν να σας δώσουν πίσω τις ζωές σας. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να εγγυηθούν πραγματικά μια καλύτερη ζωή, με ίσα δικαιώματα για όλους εσάς, για εμάς, για τα παιδιά μας, για τα παιδιά σας, για τον τόπο μας, για τον τόπο σας.

Γιατί; Γιατί ποτέ και πουθενά τα καπιταλιστικά κέρδη δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις ανάγκες, με τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ό,τι και να λένε, όπως και να το λένε, αυτό αποδεικνύεται συνεχώς, ξανά και ξανά.

Μάλιστα, τα όσα ακούσαμε στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον Μητσοτάκη και τα όσα προσπαθούν αυτές τις μέρες τα διάφορα κυβερνητικά επιτελεία και μέσα ενημέρωσης να παρουσιάσουν ως δήθεν «παροχές», επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς: Πως τα κέρδη τους και οι ζωές μας δεν συμβιβάστηκαν ποτέ.

Γι' αυτό και το γνωστό αφήγημα που λέει ότι όσο η πίτα των κερδών, των καπιταλιστικών κερδών, θα μεγαλώνει, τόσο θα επωφελείται και ο λαός, είναι πέρα για πέρα κάλπικο. Ένα παραμύθι που είναι αναγκασμένοι να το επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά, μπορεί ίσως με διαφορετικά λόγια ο καθένας τους, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Γιατί όλοι τους με την πολιτική τους αυτό ακριβώς υπηρετούν: Το πώς θα μεγαλώσει η πίτα.

Αν πάρει κανείς υπόψη την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε μια σειρά κλάδους, και στην Ενέργεια και στις Κατασκευές και στον κλάδο των Τροφίμων, για να μη μιλήσουμε τώρα για τους εφοπλιστές που τώρα με τον πόλεμο, μάλιστα, έχουν θησαυρίσει, αν σκεφτεί κανείς πού έχει φτάσει αυτό το ματωμένο τους πλεόνασμα, μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η πίτα έχει πράγματι γιγαντωθεί, αλλά οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, τα λαϊκά στρώματα εξακολουθούν να στενάζουν από την ακρίβεια, από την άγρια φορολογία, από το τσακισμένο εισόδημά τους.

Ωφελημένοι, λοιπόν, από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι οι εργαζόμενοι, που πρέπει, για παράδειγμα, να ξεγράψουν τώρα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο και να συμβιβαστούν με έναν κατώτατο μισθό, κάτι «ψιλά» παραπάνω τώρα, αν και εφόσον, λένε, αντέχει η οικονομία. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν χάσει δεκάδες μισθούς και θα πάρουν αυτό το κουτσουρεμένο επίδομα.

Ωφελημένοι δεν είναι επίσης ούτε οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικροί επαγγελματίες, που πρέπει να παραιτηθούν απ' το αίτημα, λένε, για αφορολόγητο 12.000 ευρώ και να πουν μάλιστα και «ευχαριστώ» για μια μείωση που έκανε στα τεκμήρια που τους φόρτωσαν πριν δύο χρόνια, μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα τεράστια χρέη σε τράπεζες και Δημόσιο.

Ούτε φυσικά είναι οι απόμαχοι της δουλειάς, οι συνταξιούχοι, που ο Μητσοτάκης τους λέει: «Ξεχάστε και τη 13η και τη 14η σύνταξη που σας κλέψαμε. Πάρτε τώρα ένα επιδοματάκι 400 ευρώ και μη ζητάτε άλλα».

Ούτε οι βιοπαλαιστές αγρότες, που έχουν γονατίσει από το τεράστιο κόστος παραγωγής και ο Μητσοτάκης έχει μάλιστα και το θράσος να τους τάζει αφορολόγητο, λες και έχουν εισόδημα για να φορολογηθεί. Στις άδειες τσέπες τι αφορολόγητο να υπάρξει;

Τα σαΐνια της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη παπαγαλίζουν συνεχώς ότι «αυτά μπορούσαμε να δώσουμε, αυτά δώσαμε», για να πείσουν τον ελληνικό λαό να ρίξει κι άλλο τις απαιτήσεις του, να μάθει να ζει με τα πολύ λίγα, να μη ζητάει περισσότερα.

Έχουν, βέβαια, αβάντα σ' αυτό και από τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα. Γιατί ο καβγάς τους περί κοστολογημένων προγραμμάτων αυτό ακριβώς υπηρετεί: Ο λαός να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση των αναγκών του, να αρκεστεί σε κάποια λίγα, σε ψίχουλα που θα περισσεύουν και να τους λέει μάλιστα και «ευχαριστώ».

Και όλοι τους, βέβαια, με τη συνδρομή φυσικά των μέσων ενημέρωσης που το έθαψαν, κάνουν πως δεν είδαν, πως δεν άκουσαν τους χιλιάδες λαού, της νεολαίας, που πλημμύρισαν τη Θεσσαλονίκη σε μια τεράστια λαϊκή διαδήλωση με πρωτοφανή συμμετοχή. Εκεί που εργατικά σωματεία, αγροτικοί σύλλογοι, σύλλογοι επαγγελματιών, εκατοντάδες φορείς, έκαναν τις δικές τους εξαγγελίες, φωνάζοντας: «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!».

Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στα κόμματα του πολέμου, στους διάφορους «συμμάχους» τους

Κάνουν πως δεν άκουσαν, γιατί όλοι μαζί στηρίζουν την πολεμική οικονομία για τη γενικευμένη πολεμική προετοιμασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουν τους πανάκριβους εξοπλισμούς που μπλέκουν πιο βαθιά τη χώρα, τον λαό μας, στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική άμυνα της πατρίδας μας.

Στηρίζουν τη λειτουργία των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων θανάτου στη χώρα, που αποτελούν στόχους στρατιωτικών αντιποίνων, όπως έχουν προειδοποιήσει και η Ρωσία και το Ιράν. Στηρίζουν τη συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, που ευθύνεται για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στηρίζουν την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Αναμασούν τα ίδια χρεοκοπημένα προσχήματα. Επιστρατεύουν ξανά και ξανά τους ίδιους μύθους, όπως ότι έχουμε δήθεν ισχυρούς συμμάχους, κρύβοντας ότι η σύμμαχος στο ΝΑΤΟ Τουρκία, με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, κλιμακώνει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της, αφού ο καημός τους είναι να αποδυναμώσουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και την Κίνα.

Τώρα αναγορεύουν σε μέγα προστάτη και εγγυητή της ασφάλειας το Ισραήλ, χωρίς καμιά ντροπή. Καμιά εγγύηση σε κανέναν λαό δεν προσφέρουν αυτές οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Με την πληγή της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο ανοιχτή, τι να προσφέρει η συμμαχία με ένα κράτος που κατέχει εδάφη τριών γειτονικών του κρατών;

Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ εμπλέκει τον λαό μας περισσότερο σε επικίνδυνες διεργασίες, όπως είναι, για παράδειγμα, η εξελισσόμενη σύγκρουση των αστικών τάξεων Τουρκίας - Ισραήλ.

Πώς δικαιολογούνται αυτές οι μεγαλοστομίες για το Ισραήλ, όταν μόλις λίγες μέρες πριν μια άλλη σύμμαχος των ελληνικών κυβερνήσεων, η Σαουδική Αραβία, συνυπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία, η οποία μάλιστα προβλέπει και αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης;

Θα μου πείτε, φυσικά, ρητορικό είναι το ερώτημα.

Καμιά εμπιστοσύνη, λοιπόν, στην κυβέρνηση, στα κόμματα του πολέμου, στους διάφορους «συμμάχους» τους. Η Ιστορία και η σύγχρονη πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι αυτοί για Θεό τους έχουν τα κέρδη των λίγων και δεν διστάζουν να βουτήξουν τους λαούς και στο αίμα, στη δυστυχία, για τους δικούς τους σκοπούς.

Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για να απεμπλακεί η χώρα μας από το μακελειό και τους πολέμους!

Εδώ δοκιμάστηκε η δύναμη των εργατικών λαϊκών αγώνων και γεννήθηκε το «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό»

Η πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες και την προστασία του λαού για να μπορούν να θησαυρίζουν οι όμιλοι άφησε για χρόνια τον λαό της Βόρειας Εύβοιας χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, χωρίς δρόμους, σχολεία, Υγεία, προστασία από φυσικές καταστροφές.

Κάθε φορά που ο λαός βιώνει τις σοβαρές επιπτώσεις, σκαρφίζονται όλο και νέες δικαιολογίες. Ειδικά για τις πυρκαγιές επιστρατεύουν το πιο απίθανο επιχείρημα για να βγάλουν λάδι την εμπρηστική τους πολιτική.

Τη μια λένε, όπως στην περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας, ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί η φωτιά γιατί είχε άπνοια και μεγάλη ξηρασία λόγω έλλειψης βροχών. Την άλλη, όπως στην περίπτωση των φετινών πυρκαγιών στην Αττική και Βοιωτία, ότι είχε πολλούς ανέμους και ότι οι βροχές δημιούργησαν την καύσιμη ύλη.

Τι δεν μας λένε;

Ότι η έλλειψη ενός σχεδίου ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη, οι τραγικές ελλείψεις σε υλικές υποδομές, σε δασεργάτες, πυροσβέστες, δεν αποτελεί αστοχία, όπως συνηθίζει να λέει ο Μητσοτάκης, αλλά επιλογή αυτού του εχθρικού κράτους, για να εξυπηρετούνται τα ματωμένα πλεονάσματα και οι πολεμικοί τους προϋπολογισμοί. Επιλογή που έχει ως συνέπεια κάθε χρόνο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

Σήμερα, 5 χρόνια μετά τις πυρκαγιές, ως συνέπεια της καταστροφικής τους πολιτικής, τα προβλήματα επιβίωσης για τον λαό της Βόρειας Εύβοιας μεγαλώνουν. Το σχέδιο «Μπένου», που έβλεπε μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την καταστροφή και ως ευκαιρία επενδύσεων και ανάπτυξης, θα εφάρμοζε την ίδια συνταγή που δημιούργησε ουσιαστικά εξαρχής το πρόβλημα.

Και ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι όλης της περιοχής να μην επιβιώνουν από τη μέγγενη των μονοπωλίων που ελέγχουν το κόστος παραγωγής και τη διανομή των προϊόντων.

Μια κατάσταση που επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την ουσιαστική μη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε μελισσοκόμους, σε ελαιοπαραγωγούς. Από το κόστος που επωμίζονται οι ίδιοι οι αγρότες στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τις καλλιέργειές τους από τις διάφορες, μάλιστα τώρα, επιδρομές των αγριογούρουνων. Από την ανυπαρξία σφαγείου, που το κοντινότερο βρίσκεται στην Κάρυστο, από την έλλειψη κτηνιάτρων που εξοντώνει τους κτηνοτρόφους, τη μη ανασύσταση των χαμένων κοπαδιών.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα επίσης;

Οι μισθοί των εργαζομένων της περιοχής, το εισόδημα των επαγγελματιών και οι συντάξεις να είναι καθηλωμένα και να εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τη φορομπηχτική πολιτική της πολεμικής τους οικονομίας.

Σε μια σειρά από χώρους, όπως στις ιχθυοκαλλιέργειες, οι εργαζόμενοι πληρώνονται με τον βασικό μισθό και η πρόβλεψη για έναν ρετσινά μετά από 40 χρόνια δουλειάς στα δάση παραμένει σε μια σύνταξη των 400 ευρώ.

Το γνωστό παραμύθι που λέγαμε και πριν, ότι αν υπάρξει ανάπτυξη θα ωφεληθούμε όλοι μας, αποκαλύπτεται ιδιαίτερα και στον κλάδο του Τουρισμού. Κάθε χρόνο οι όμιλοι καταγράφουν νέα ρεκόρ, εκατομμύρια νέα κέρδη. Όμως οι εργαζόμενοί τους καταγράφουν κάθε χρόνο ατελείωτες, εντατικές εργατοώρες με μισθούς πείνας.

Τα ίδια και οι μικροί επαγγελματίες του κλάδου, που βλέπουν χρόνο με τον χρόνο το εισόδημά τους να εξανεμίζεται, όσο κι αν έχουν μετατρέψει το κατάστημά τους σε σπίτι τους ουσιαστικά.

Τα διάφορα pass όχι μόνο δεν έλυσαν το πρόβλημα των διακοπών των λαϊκών στρωμάτων, που τις είδαν και φέτος το καλοκαίρι με τα κιάλια, αλλά ούτε και των μικρών επαγγελματιών Εστίασης, που βλέπουν να ενισχύεται το εισόδημα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η τουριστική ανάπτυξη στη Βόρεια Εύβοια ακολουθεί ακριβώς αυτόν τον δρόμο, με αυτές τις συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα. Η ανάπτυξή τους, αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη, γεννά τα κέρδη των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των ενεργειακών ομίλων, των ομίλων του Τουρισμού, όπως γεννά τη δική μας φτώχεια και την αστάθειά μας.

Τα όποια μπαλώματα γίνονται στις κρίσιμες υποδομές, παρά τις κυβερνητικές φιέστες, δεν άλλαξαν ούτε αλλάζουν την τραγική κατάσταση.

Μιλάμε για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα στα σχολεία της περιοχής, όπως στο Γυμνάσιο Μαντουδίου, στο Γυμνάσιο Αιδηψού, που πέφτουν σοβάδες. Για τα κενά σε εκπαιδευτικούς που παραμένουν σε βασικές ειδικότητες, χάνοντας μήνες διδακτικών ωρών, όπως πέρσι στο Λύκειο Λίμνης, όπου ο καθηγητής, φυσικός στην ειδικότητα, ήρθε μετά τα Χριστούγεννα. Στο ΕΠΑΛ της Ιστιαίας, που δεν λειτούργησε ο τομέας Υγείας. Με τις συγχωνεύσεις τμημάτων, με τις υποβαθμίσεις σε Προκόπι και Κήρινθο, με τις μεταφορές μαθητών που είναι στον αέρα, όπως στα Ήλια, τη Βλαχιά και αλλού.

Αντίστοιχα και στην Υγεία, με την έλλειψη στοιχειώδους υγειονομικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας, όπως ακτινολόγου στο Μαντούδι, και με τις καρότσες των αγροτικών να μετατρέπονται σε ασθενοφόρα. Αυτή είναι η μιζέρια ενός εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας, για να θυμηθούμε τις γελοιότητες που αναμασά ο κύριος Γεωργιάδης στα κανάλια.

Το ίδιο και το οδικό δίκτυο, που παραμένει επικίνδυνο, παρά τα πανηγύρια για τα λίγα χιλιόμετρα δρόμου που κατάφεραν να φτιάξουν μέσα σε τρία χρόνια. Το ίδιο και στην Πολιτική Προστασία, με τα κενά σε πυροσβέστες, σε σχέδιο και υποδομή αντιπλημμυρικής προστασίας, καθαρισμούς ποταμών, αντισεισμική θωράκιση. Το ίδιο και σε υποδομές στην άθληση, στην αναψυχή.

Εκτός, όμως, από την πικρή πείρα της αδιέξοδης αυτής κυβερνητικής πολιτικής, ο λαός της Βόρειας Εύβοιας αποκτά και μια άλλη πολύ σημαντική πείρα. Γιατί εδώ, σ' αυτόν τον τόπο, δοκιμάστηκε και η δύναμη των λαϊκών αγώνων.

Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκε το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό». Και έγινε πράξη με την αλληλεγγύη, την οργάνωση του λαού απέναντι στις πυρκαγιές και στις καταστροφικές συνέπειες.

Από την πρώτη στιγμή, με τη μάχη της κατάσβεσης για να σωθούν σπίτια, η λαϊκή περιουσία, έπειτα με την οργάνωση του στεκιού αλληλεγγύης, με τη διάθεση, ειδικά τις πρώτες μέρες, βασικών ειδών ανάγκης, που κατέφθαναν με την ευθύνη Εργατικών Κέντρων, σωματείων, άλλων φορέων, με την οργάνωση εκδηλώσεων, διεκδικήσεων, μεγάλων κινητοποιήσεων, για να παραμείνει ο λαός της Βόρειας Εύβοιας στον τόπο του. Αγώνες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα και έχουν αποτελέσματα.

Η μεγάλη κατάκτηση του επταετούς προγράμματος των δασεργατών εξασφάλισε εισόδημα σε έναν κλάδο που, πριν τις πυρκαγιές, απασχολούσε εκατοντάδες οικογένειες και τελικά έχασε το αντικείμενό του.

Όμως, παράλληλα, αυτή η νέα απασχόληση οδήγησε στο να καθαρίζονται τα δάση της περιοχής, να φροντίζεται η νέα βλάστηση για τη γρήγορη αναγέννηση ενός νέου, υγιούς δάσους.

Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε καταστροφές από νέες πυρκαγιές στην περιοχή από τότε. Η δουλειά αυτών των δασεργατών και η άμεση επέμβασή τους στην κατάσβεση, μαζί με αυτή των πυροσβεστών, πρόλαβε και κατέστειλε τις συχνές νέες εστίες που είχαμε και αυτό το διάστημα, για παράδειγμα από κεραυνούς.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόγραμμα των δασεργατών είναι πολύτιμο και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει.

Σημαντική κατάκτηση ότι ο λαός της Β. Εύβοιας οργανώνεται

Ό,τι κερδίσατε αυτά τα 5 χρόνια, ό,τι κατακτήσατε, δεν σας το χάρισε καμιά κυβέρνηση. Το κερδίσατε με τον ανυποχώρητο αγώνα σας.

Οι διαρκείς, ενωμένοι αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών είναι αυτοί που συγκράτησαν προσωρινά το ξερίζωμα του λαού της Βόρειας Εύβοιας και έφεραν ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα, τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις που αποσπάστηκαν, παρά τις συνεχείς τρικλοποδιές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων που στηρίζουν την πολιτική της.

Και αυτός ο αγώνας της περιοχής, για να συνεχίσει να μένει στον τόπο του ο λαός, συνεχίζει να καρπίζει. Διαμορφώνει προϋποθέσεις ώστε να αποσπάσει ακόμα μεγαλύτερες νίκες.

Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την πορεία μαζικοποιήθηκαν σωματεία, όπως των Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών, με εκατοντάδες νέα μέλη που συνεδριάζουν τακτικά με μαζικές συνελεύσεις και οργανώνουν τις διεκδικήσεις.

Είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο ότι ιδρύθηκαν νέα σωματεία, όπως στην ΤΕΡΝΑ - Λευκόλιθοι, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους Ιστιαίας - Αιδηψού, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της.

Ακόμα, ότι μαζικοποιήθηκαν Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής με τα αγωνιστικά μπλόκα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και σήμερα γίνονται σημείο αναφοράς, ώστε να μπορούμε να συζητάμε για τη δυνατότητα σύστασης Πανευβοϊκής Ομοσπονδίας Αγροτών.

Ο λαός της Βόρειας Εύβοιας οργανώνεται. Και αυτό είναι μεγάλο βήμα, είναι σημαντική κατάκτηση.

Ας αναλογιστούμε, αλήθεια, τι θα είχε συμβεί αν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες της περιοχής είχαν εμπιστευτεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα «Μπένου»;

Αν είχαν ακούσει όλους τους υπόλοιπους που σεργιανάγανε στην περιοχή, το ΠΑΣΟΚ, τον Τσίπρα, που τους χτυπούσαν στην πλάτη, τα ρίχνανε όλα στην κακιά την ώρα, στην κλιματική αλλαγή και τους έλεγαν: «Κάντε υπομονή και θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση να σας λύσει όλα τα προβλήματα»;

Μα πραγματικές λύσεις για αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν ούτε πρόκειται να υπάρξουν στα δικά τους κοστολογημένα προγράμματα.

Ακόμα και το παραμικρό να υποσχεθούν, αυτό θα είναι υπό αίρεση και σίγουρα θα βρουν τρόπο -και βρίσκουν τρόπο- να μας το πάρουν από την άλλη τσέπη. Και φυσικά θα έχει περάσει πρώτα και από την έγκριση και από τους κόφτες της μεγάλης εργοδοσίας.

Αυτά τα κόμματα της βολικής στην κυβέρνηση αντιπολίτευσης, μαζί με τους εκλεγμένους τους στην Περιφέρεια και σε δήμους, έλαμψαν δια της απουσίας τους από κάθε μεγάλο αγώνα της περιοχής. Για να μην πούμε το πιο σημαντικό: Ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν αυτούς τους αγώνες.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ και οι συνδικαλιστές του στην περιοχή καλούσαν ανοιχτά στη μη συμμετοχή στο τελευταίο συλλαλητήριο στην Αθήνα, που οργάνωσαν οι πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και οι Ρητινοκαλλιεργητές - Δασεργάτες για αυξήσεις και μέτρα στήριξης.

Αλήθεια, μήπως υπάρχει καλύτερη υπηρεσία στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, στην πολιτική της, από την υπονόμευση αυτή των αγώνων, την αναμονή και τελικά την απογοήτευση που σπέρνουν;

Εξάλλου, στους δήμους της περιοχής, όπου συγκυβερνούν, εδώ που τα λέμε, όπως είναι εδώ στο Μαντούδι, όπου η δημοτική αρχή Μαντουδίου, στηριζόμενη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, αναλαμβάνει ρόλο «πυροσβέστη» για να καθησυχάζει, τάζοντας πως θα τα λύσει όλα, με ανάθεση, ως άλλος εξ ουρανού σωτήρας. Ενώ η δημοτική αρχή Ιστιαίας, της Νέας Δημοκρατίας με στήριξη του ΠΑΣΟΚ, πήρε απόφαση να αυξήσει τα δημοτικά τέλη.

Καταγγέλλουμε και από αυτό εδώ το βήμα τον εμπαιγμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που όχι μόνο δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα των Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών, αλλά με θράσος τους κοροϊδεύει, δίνοντας συνεχώς νέες υποσχέσεις για την ικανοποίησή τους, η οποία θα γίνει κάποια στιγμή, λένε, στο αόριστο μέλλον.

Έχει, βέβαια, και συμμάχους της τα υπόλοιπα κόμματα αυτής της βολικής αντιπολίτευσης, που δεν λένε κουβέντα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει τους εργαζόμενους που με αξιοπρέπεια ζητάνε τα αυτονόητα. Κοροϊδεύει τους εργάτες που κρατάνε το δάσος ζωντανό, που τα τελευταία χρόνια έχασαν πάνω στη δουλειά τρεις συναδέλφους τους, ενώ δεκάδες είναι οι σακατεμένοι.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό

Απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στους διάφορους συμμάχους της και δίπλα στον λαό της Βόρειας Εύβοιας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ με όλες του τις δυνάμεις. Με τα μέλη, τα στελέχη του, τους εκλεγμένους του στη Βουλή, στην Περιφέρεια, στους δήμους, στα μέτωπα της φωτιάς, παντού.

Το ΚΚΕ, διαρκώς παρόν σε όλους τους χώρους, καταγράφει, αναδεικνύει, κάνει παρεμβάσεις για όλα τα ασφυκτικά λαϊκά προβλήματα, με δεκάδες ερωτήσεις και αναφορές στη Βουλή. Μόνο τον τελευταίο χρόνο κάναμε 17 τέτοιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Μεταφέρει την πείρα για την οργάνωση της εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης, των διεκδικήσεων. Στήριξε και στηρίζει τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην περιοχή και στην Αθήνα.

Αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει τον πραγματικό ένοχο για την καταστροφική πυρκαγιά, που δεν είναι άλλος από την πολιτική που βλέπει μόνο ως κόστος τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Η πιο βασική συνεισφορά του, όμως, είναι ότι φώτισε τη μόνη πραγματική διέξοδο για τους εργαζόμενους, για όλα τα λαϊκά στρώματα, που είναι ο δρόμος της ανατροπής, τελικά, αυτού του βάρβαρου συστήματος, αυτού του καπιταλιστικού συστήματος.

Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, αχρηστεύοντας παλιές και νέες παγίδες.

Γιατί όταν ο Μητσοτάκης έχει το θράσος να απαιτεί μια τρίτη τετραετία, γιατί προφανώς δεν θέλει να αφήσει στη μέση τις δουλειές που έχει ανοίξει για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλιστών συμμάχων του, στο μεγάλο φαγοπότι δηλαδή που κάνουν, οι εργαζόμενοι, ο λαός πρέπει να σκεφτεί ότι ήρθε η ώρα να απαλλαγεί όχι μόνο απ' τον ίδιο τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του συνολικά, αλλά και από κάθε άλλο επίδοξο δήθεν σωτήρα, αλλά διαχειριστή της ίδιας πολιτικής που μας έφερε εδώ που μας έφερε.

Γι' αυτό και τα προγράμματά τους, αυτά που ακούσαμε, που ακούσατε όλοι σας αυτές τις μέρες και απ' τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα 'λεγε κανείς ότι είναι γραμμένα και από το ίδιο χέρι: «Ανάπτυξη», «επενδύσεις», «κοστολόγηση», «γεωστρατηγική αναβάθμιση», «πολιτική σταθερότητα»... Με δύο λόγια, ό,τι έχει ανάγκη μόνο το μεγάλο κεφάλαιο.

Εμείς, όμως, πρέπει να βάλουμε στην προμετωπίδα του αγώνα μας ό,τι έχουμε ανάγκη εμείς, ο λαός, τα παιδιά του. Αυτές είναι οι δικές μας ανάγκες. Για να ζει όπως πραγματικά αξίζει στον ελληνικό λαό σήμερα, στον 21ο αιώνα. Τέτοιο σχέδιο, τέτοιο πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ.

Απέναντι, λοιπόν, σ' αυτόν τον αδιέξοδο δρόμο που υπηρετούν αυτή η κυβέρνηση και άλλα κόμματα του συστήματος και μας οδηγεί σε όλο και νέες μεγάλες θυσίες, φωτίζει ο άλλος δρόμος διεξόδου, τον οποίο προτείνει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ έχει το μοναδικό εναλλακτικό, ριζικά διαφορετικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία συνολικά και δίνει απάντηση σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, από τη σκοπιά και της νέας κοινωνίας που προσδοκάμε, του σοσιαλισμού.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση και Πρόγραμμα που μας βγάζει απ' τα σημερινά αδιέξοδα, επειδή δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από αυτό το βάρβαρο σύστημα, μπορεί και σήμερα να είναι μπροστά σε όλους τους αγώνες, επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης, «βράχος» και «φάρος» για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Μπορεί να δίνει δύναμη με την ανάλυσή του, τις θέσεις του, την οργανωτικότητά του στους αγώνες του λαού μας ενάντια σε αυτό το εχθρικό κράτος, που τον αφήνει απροστάτευτο εντελώς απέναντι σε φυσικές καταστροφές, όπως εδώ στη Βόρεια Εύβοια.

Ό,τι κερδήθηκε μέχρι σήμερα στον λαό μας δεν του το χάρισε αυτό καμία απολύτως κυβέρνηση. Επιβλήθηκε μόνο με τη σκληρή πάλη και με το ΚΚΕ μπροστά.

Γι' αυτό και η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα μεγάλο βήμα μπροστά για όλο τον λαό.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι όπλο για τον λαό της Εύβοιας, για το λαϊκό κίνημα, για να αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων προς όφελός του, για να μη νιώθει καμιά αστική κυβέρνηση σταθερή και ακλόνητη στο αντιλαϊκό της έργο και ταυτόχρονα να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής και αλλαγών.

Άλλωστε, μόνο στον δρόμο της σύγκρουσης με τη σημερινή σήψη, τη διαφθορά, τη βαρβαρότητα, μπορεί ο λαός να βάζει και εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει και επιμέρους νίκες και κατακτήσεις. Και όπως όλοι γνωρίζουν, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, εκεί καταθέτουμε εμείς ως ΚΚΕ όλη μας τη δύναμη. Με σταθερότητα, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια.

Η δύναμη που θα δώσει ο λαός στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά του υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Δεν μεταλλάσσεται ούτε παζαρεύεται.

Ας γίνει, λοιπόν, ας γίνει, λοιπόν, αυτή η δύναμη ακόμα πολύ μεγαλύτερη, για να είναι πολύ πιο δυνατός ο λαός μας και πιο ελπιδοφόρα η προοπτική μας.

Καλή δύναμη! Καλούς και νικηφόρους αγώνες! Κάθε μέρα μπροστά μέχρι και στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και από κει και πέρα το ΚΚΕ θα 'ναι εδώ παρών, μαζί με το λαό της, μαζί με το λαό της Στερεάς, όλης της Ελλάδας, για να ανοίξει ο δρόμος, για να πάμε επιτέλους πραγματικά μπροστά. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή υγεία».