Οκτώβριος 2026 - Μάιος 2027. Συμφωνική μουσική σε ρυθμούς hip-hop, γαλλικό μιούζικαλ δίπλα στο ρεμπέτικο, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονος χορός σε ένα πρόγραμμα που τολμά.

Το νέο, πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για τη σεζόν 2026-2027 στο «Ολύμπια», Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», έρχεται να αναδιαμορφώσει την πολιτιστική ατζέντα της πρωτεύουσας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η καρδιά του πολιτισμού της Αθήνας χτυπά για μία ακόμη χρονιά στο “Ολύμπια”, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Για τη σεζόν 2026-2027, παρουσιάζουμε ένα τολμηρό και γεμάτο αντιθέσεις πρόγραμμα, όπου διαφορετικοί μουσικοί και θεατρικοί κόσμοι συναντιούνται για πρώτη φορά. Από εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερας, μέχρι ανατρεπτικές συμπράξεις συμφωνικής μουσικής με hip-hop, αφιερώματα στο σπουδαίο ελληνικό τραγούδι και διεθνείς τζαζ μετακλήσεις, το φετινό ρεπερτόριο καθιστά την ιστορική σκηνή της πόλης, τον απόλυτο πολιτιστικό προορισμό. Και όλα αυτά με εισιτήρια προσιτά για όλους, γιατί θέλουμε ο πολιτισμός στην Αθήνα να είναι πραγματικά ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, επεσήμανε: «Το Ολύμπια δεν είναι απλώς μια ιστορική σκηνή, είναι το θέατρο της πόλης και ανήκει στους Αθηναίους. Αυτό μας δεσμεύει σε δύο πράγματα, ένα πρόγραμμα με πραγματική καλλιτεχνική φιλοδοξία και μια πλατεία στην οποία μπορεί να μπει ο καθένας. Στη φετινή σεζόν οι μεγάλες διεθνείς παρουσίες στέκονται δίπλα στα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τη Συμφωνική Ορχήστρα, την Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής. Αυτά τα σύνολα είναι η ίδια η παραγωγική δύναμη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και φέτος βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος. Ευχαριστώ τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Τάση Χριστογιαννόπουλο, και όλους τους ανθρώπους του Οργανισμού και του Θεάτρου που δούλεψαν γι' αυτή τη σεζόν. Σας περιμένουμε στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”».

Με τον σχεδιασμό και την υπογραφή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Τάση Χριστογιαννόπουλου, το φετινό ρεπερτόριο δεν φοβάται τις αντιθέσεις, τις αναζητά. Εδώ, ο πλούτος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τον σύγχρονο λόγο του δρόμου, η μελαγχολία του γαλλικού μιούζικαλ συνυπάρχει με τη δωρική αυθεντικότητα του ρεμπέτικου, και το κλασικό μπαλέτο παραδίδει τη σκηνή στον σύγχρονο χορό και την τζαζ.

Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου, τόνισε: «Σχεδιάζοντας τη νέα σεζόν, αναρωτηθήκαμε ποιες συναντήσεις δεν είχαμε τολμήσει ακόμα να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή. Έτσι, βρεθήκαμε να βάζουμε τη συμφωνική ορχήστρα δίπλα στο hip-hop, μια όπερα που σωπαίνει για 180 χρόνια δίπλα σε μια παράσταση γεννημένη μέσα στις πρώτες μέρες ενός πολέμου, και το ρεμπέτικο δίπλα στο γαλλικό μιούζικαλ. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε πως μαθαίνουμε κάτι καινούργιο μόνο όταν διευρύνουμε τα όριά μας. Το Ολύμπια είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, κι αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωντάνια, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της».

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Μπουράττο, Νέγρος του Μοριά, «Ομπρέλες του Χερβούργου» και μια όπερα μετά από 180 χρόνια σιωπής

Η νέα σεζόν φέρνει στο Ολύμπια σημαντικές διεθνείς παρουσίες, μεγάλες παραγωγές και απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις. Η διεθνώς καταξιωμένη Ιταλίδα σοπράνο Ελεονόρα Μπουράττο ανοίγει τη σεζόν με ένα μεγάλο γκαλά όπερας, ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων συναντά τον Νέγρο του Μοριά, σε μία από τις πιο ανατρεπτικές συμπράξεις του φετινού προγράμματος. Οι εμβληματικές «Ομπρέλες του Χερβούργου» ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής στην Ελλάδα, ενώ η «Μαρία του Μπουένος Άιρες» των Άστορ Πιατσόλα και Οράσιο Φερέρ φέρνει στη σκηνή του «Ολύμπια», Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» τον κόσμο του τανγκό. Ξεχωριστή θέση έχει η «Ιζαμπέλλα ντ’ Άσπενο» του Παύλου Καρρέρ, που επιστρέφει μετά από σχεδόν 180 χρόνια σιωπής, αλλά και ο εμβληματικός «Φάουστ» του Μουρνάου, που προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη με ζωντανή μουσική από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Βελεσιώτου & Τσέρτος στα ρεμπέτικα της Κατοχής, μουσικό αφιέρωμα σε Μοσχολιού, Πλέσσα, Τόκα και Σπανό και «Διάλογοι του Ολύμπια» με Φαραντούρη και Κορρέ

Ισχυρό είναι και το ελληνικό αποτύπωμα της σεζόν: το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων τιμά τη Βίκυ Μοσχολιού, τον Μίμη Πλέσσα, τον Μάριο Τόκα και τον Γιάννη Σπανό, ενώ η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Μπάμπης Τσέρτος συναντιούνται σε ένα αφιέρωμα στα ρεμπέτικα της Κατοχής. Η Big Band Δήμου Αθηναίων ανοίγει ακόμη περισσότερο το διεθνές παράθυρο στο «Ολύμπια», Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», με αφιέρωμα στον Fela Kuti, τους κορυφαίους τζαζίστες Craig Bailey και Derrick Gardner και την επιστροφή του σαξοφωνίστα Tony Lakatos στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ο σύγχρονος χορός, οι «Διάλογοι του Ολύμπια» με προσωπικότητες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανόλης Κορρές, καθώς και παραστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για τα παιδιά και τα σχολεία.

Ακολουθούν οι βασικοί άξονες του προγράμματος:

https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/dimos-athinaion-vasikoi-axones-tou-programmatos-2026-2027-sto-olybia-dimotiko-mousiko-theatro-maria-kallas/

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου: ticketathens.gr