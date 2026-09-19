Τα μηνύματα του προέδρου της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Στρατιωτικο-Βιομηχανικής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε λόγο να επιτεθεί στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συνεργασία και για την αποκατάσταση των σχέσεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε την Ευρώπη να «ζήσει ειρηνικά» με τη Ρωσία, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι σε διαφορετική περίπτωση η Μόσχα θα αναγκαστεί να απαντήσει. «Σήμερα θα μιλήσουμε για το σχέδιο του νέου Κρατικού Προγράμματος Εξοπλισμών και για το πρόγραμμα ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή σύγχρονων οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού για τον στρατό μας και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε πιθανές εξωτερικές απειλές.

Οι απειλές αυτές, όπως είναι γνωστό, δεν μειώνονται. Το ΝΑΤΟ «διογκώνεται», επεκτείνεται και ήδη εισέρχεται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά ότι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Κατά την άποψή μου, απλώς προσπαθούν να διασώσουν τη δημοτικότητά τους που υποχωρεί, καλύπτοντας τα λάθη τους στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Δεν τους βγαίνει ιδιαίτερα, δεν βοηθά» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Αντί όμως να σταματήσουν και να ακούσουν τους πολίτες τους, οι οποίοι στις εκλογές καθιστούν σαφές ότι δεν θέλουν κανέναν πόλεμο με τη Ρωσία, οι ηγέτες αυτοί συνεχίζουν να κλιμακώνουν την κατάσταση. Χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό και την κατάσταση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους Ουκρανούς ως «τροφή για τα κανόνια».

Όλα τα επιχειρήματά τους καταλήγουν σε μερικούς βασικούς ισχυρισμούς. Ένας από αυτούς είναι ότι η Ουκρανία δήθεν υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη δημοκρατία. Αλλά πώς μπορεί το σημερινό καθεστώς στην Ουκρανία να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, όταν το ίδιο έχει εδώ και καιρό μετατραπεί σε δικτατορία; Κανείς δεν μιλά γι' αυτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εκλογές, όπως είναι γνωστό, δεν διεξάγονται στην Ουκρανία. Η εξουσία έχει σφετεριστεί από μια ομάδα καταχραστών και διεφθαρμένων ανθρώπων, οι οποίοι χρειάζονται τον πόλεμο για να παραμένουν στην εξουσία χωρίς εκλογές και να συνεχίζουν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη λεηλασία του ίδιου τους του λαού, γεμίζοντας τις τσέπες τους με τα χρήματα των χορηγών τους, μεταξύ άλλων και από την Ευρώπη. Και αυτό το βαθιά διεφθαρμένο καθεστώς είναι ο κύριος υπερασπιστής της δημοκρατίας στην Ευρώπη; Ακούγεται κάπως παράξενο.

Η ουκρανική ηγεσία δεν βιάζεται να διεξαγάγει εκλογές, όπως είναι γνωστό, αλλά προσπαθεί να εμποδίσει και εμάς. Γνωρίζετε ότι πριν από λίγες ημέρες το καθεστώς του Κιέβου διέπραξε ακόμη ένα έγκλημα: έπληξε το σπίτι της προέδρου τοπικής εκλογικής επιτροπής στο χωριό Οκτιάμπρσκογιε, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Η πρόεδρος της επιτροπής, Έλενα Αστάνινα, δυστυχώς σκοτώθηκε. Σήμερα υπέγραψα διάταγμα για τη μετά θάνατον απονομή του Παρασήμου Ανδρείας.

Εκπρόσωποι του καθεστώτος του Κιέβου και της ηγεσίας του μιλούν για ειρήνη και προτείνουν δήθεν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή, διαπράττοντας τέτοιου είδους εγκλήματα, κάνουν τα πάντα ώστε να μην υπάρξει ούτε ειρήνη ούτε διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά, δεν γίνεται κατανοητό γιατί το κάνουν. Για να μας εκφοβίσουν; Είναι προφανές σε όλους ότι αυτό είναι αδύνατο. Επομένως, ο στόχος μπορεί να είναι μόνο ένας: δεν θέλουν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις.

Αναφέρθηκα ήδη και σε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Για να δικαιολογήσουν τη θέση τους και τις υπέρογκες δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρησιμοποιούν τα πάντα. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι η υποτιθέμενη απειλή από τη Ρωσία.

Θέλω να το επαναλάβω: η Ρωσία δεν έχει καμία επιθετική πρόθεση απέναντι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες. Απλώς δεν έχουμε κανέναν λόγο για κάτι τέτοιο. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία και για την αποκατάσταση των σχέσεων με τους Ευρωπαίους γείτονές μας.

Παρόλα αυτά, προσέξαμε και τις πρόσφατες ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα. Μεταξύ των στόχων τους ήταν και η εξάσκηση στην κατάληψη πολιτικών πλοίων. Είναι φυσιολογικό αυτό; Μιλούν συνεχώς για την προστασία του διεθνούς δικαίου και την τήρηση των κανόνων του και ταυτόχρονα προετοιμάζονται για την κατάληψη πολιτικών πλοίων.

Οι ίδιοι άνθρωποι εκφράζουν τη λεγόμενη ανησυχία τους και καταδικάζουν όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αλλά οι ίδιοι τι κάνουν; Για ποιο πράγμα προετοιμάζονται; Θα ήθελε κανείς να τους πει: ας ζήσουμε καλύτερα ειρηνικά και φιλικά, διαφορετικά θα αναγκαστούμε κι εμείς να απαντήσουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι προφανές και κατανοητό σε όλους. Δεν πρόκειται να γίνει διαφορετικά. Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου Κρατικού Προγράμματος Εξοπλισμών έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον κόσμο, την εμπειρία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», καθώς και τις παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας.

Μεταξύ των αδιαμφισβήτητων προτεραιοτήτων παραμένει η ενίσχυση της πυρηνικής τριάδας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας της χώρας μας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι δύσκολα κάποια άλλη πυρηνική δύναμη στον κόσμο μπορεί να υπερηφανεύεται για δείκτες όπως, για παράδειγμα, εκείνοι των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεών μας: το 92% του οπλοστασίου τους αποτελείται από σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Μία ακόμη εξαιρετικά σημαντική κατεύθυνση των νέων κρατικών προγραμμάτων θα είναι η βελτίωση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας. Θα πρέπει να είναι ικανό να εξουδετερώνει κάθε μέσο αεροδιαστημικής επίθεσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος μη επανδρωμένων και ρομποτικών συστημάτων για διαφορετικές αποστολές, καθώς και όπλων υψηλής ακρίβειας.

Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί πλήρως η δημιουργία της τροχιακής συστοιχίας διαστημικών μέσων. Αυτό θα ενισχύσει τις δυνατότητες όλων των μορφών διαστημικής αναγνώρισης, πλοήγησης, δορυφορικών επικοινωνιών και ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η διοίκηση στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη δημιουργία και την ενσωμάτωση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τονίζω ότι για όλες τις κατευθύνσεις και τις παραμέτρους του νέου Κρατικού Προγράμματος Εξοπλισμών απαιτούνται ορθολογικές, επακριβώς μελετημένες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Αυτά θα συζητήσουμε. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε σε απολύτως κλειστή συνεδρίαση».