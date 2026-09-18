Νέο κύμα επιθέσεων στην Ουκρανία, την ώρα που περιστατικό με drone καταγράφηκε και στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ.

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σημειώθηκε την Παρασκευή (18/09) στην Ουκρανία, με το Κίεβο να τίθεται σε συναγερμό και τις αρχές να ενεργοποιούν την αντιαεροπορική άμυνα.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα αναφέρθηκαν εκρήξεις, ενώ ο συναγερμός διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Μέχρι στιγμής δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές στην πόλη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στην Οδησσό, ωστόσο, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ, σημειώθηκαν δύο διαδοχικά πλήγματα στο κέντρο της πόλης. Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε ενώ στο σημείο είχαν ήδη φτάσει συνεργεία διάσωσης.

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Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ υπέστησαν ζημιές ένα όχημα και κτίριο διοικητικής υπηρεσίας. Παράλληλα, καταγράφηκε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

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Συναγερμός και στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Την ίδια ώρα, περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη Ρωσία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ενημερώθηκε ότι πύργος ψύξης αντιδραστήρα υπέστη πλήγμα από drone τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου.

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, με σημαντικό μέρος των πληγμάτων να αφορά ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Το ζήτημα των επιθέσεων γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ένα σοβαρό περιστατικό σε πυρηνικό σταθμό θα μπορούσε να έχει συνέπειες πολύ πέρα από την περιοχή των συγκρούσεων.