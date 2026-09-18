«Τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή κατά Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει εντατικοποιηθεί» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά τον Ντόναλντ Τουσκ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε πως οι απειλές για υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσίαεναντίον της Ευρώπης, έχει ενταθεί.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τα Ηλύσια Πεδία, ο Μακρόν είπε ότι κάλεσε την γαλλική κυβέρνηση να προετοιμάσει ένα σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών και σημείων της αμυντικής βιομηχανίας εν όψει των απειλών.

Είπε πως η Γαλλία αποτελεί στόχο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες και αυτές δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των Ευρωπαίων ηγετών που προειδοποιούν ότι η Ρωσία ίσως προετοιμάζει επιθέσεις για να δοκιμάσει την δέσμευσή τους στην στήριξη της Ουκρανίας.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2100916996796014762}

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Ο Γάλλος πρόεδρος μιλούσε σε δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση που είχε με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων όπου συζήτησαν τον αντίκτυπο της ασφάλειας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων ο Μακρόν μίλησε για την επίθεση του περασμένου μήνα στο αεροδρόμιο του Leipzig στη Γερμανία, την οποία αποδίδει στη Ρωσία, και αναφέρθηκε στις χθεσινές δηλώσεις Τουσκ που προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Πολωνίας και άλλων χωρών στην ανατολική πτέρυγα του NATO.

«Η ρωσική υβριδική απειλή κατά Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει εντατικοποιηθεί»

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή κατά Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει εντατικοποιηθεί» είπε χαρακτηριστικά.

«Η πρόθεσή της (Ρωσίας) είναι να μας εκφοβίσει και να ακυρώσει την προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία.Το αποτέλεσμα θα είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν εκφοβούμαστε επειδή γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας, σήμερα και αύριο, διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Ο Εμανουέλ μακρόν πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει το έργο της προστασίας κρίσιμων υποδομών και τον «πιο ευαίσθητο τομέα» της αμυντικής βιομηχανίας και περιοχές τεχνολογίας απέναντι σε drone and κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της ομάδας των G7, για να συζητήσουν για την ενέργεια και να αναζητήσουν λύσεις στα αποθέματα καυσίμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε συνάντηση με την G7 με θέμα αυτά τα ζητήματα ενέργειας, τόσο για να συσφίξουμε τη συνεργασία μας αλλά και να αποφύγουμε αχρείαστες εντάσεις μεταξύ των χωρών της G7 και των βασικών μας εταίρων» είπε ο Μακρόν.

Πρόσθεσε πως θα είναι επίσης μία ευκαιρία να αναλογιστούμε εναλλακτικές για μία πιθανή απελευθέρωση ή ξεμπλοκάρισμα στρατηγικών αποθεμάτων».