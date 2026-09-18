Το σχετικό προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ρωσικές αρχές κατάσχεσαν τις εναπομείνασες δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του ελβετικού κολοσσού τροφίμων Nestle και τριών γαλλικών ομίλων, σε μια κίνηση κατά δυτικών εταιρειών, ως απάντηση στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και εκδόθηκε αργά την Πέμπτη μεταβίβασε τις ρωσικές δραστηριότητες της Nestle, της γαλλικής αλυσίδας λιανικής Auchan και της πρώην αλυσίδας DIY Leroy Merlin, που είναι πλέον γνωστή ως Lemana Pro, σε μια εταιρεία με την ονομασία LEV Management.

Το διάταγμα αφορά επίσης τις θυγατρικές του γαλλικού ομίλου logistics FM Logistic που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Το ερευνητικό μέσο Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι η LEV Management ιδρύθηκε μόλις στα τέλη του 2025 και διευθύνεται από έναν Ρώσο στρατηγό του υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είχε γνωστή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι περισσότερες δυτικές εταιρείες είχαν αποχωρήσει

Οι περισσότερες δυτικές εταιρείες πούλησαν γρήγορα τις ρωσικές δραστηριότητες και συμμετοχές τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή, τουλάχιστον, τις απομόνωσαν, καθώς οι κυρώσεις έχουν καταστήσει δύσκολη την εμπορική δραστηριότητα σε πολλά αγαθά.

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Έκτοτε, η Ρωσία έχει καταστήσει δύσκολη την αποχώρηση των εταιρειών, απαιτώντας προεδρική έγκριση για τις σχετικές συναλλαγές ή προχωρώντας σε απευθείας κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Nestle δήλωσε ότι «δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εργαζομένων της».

«Η εταιρεία αξιολογεί την κατάσταση και τις επιλογές της», πρόσθεσε, χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες για τις εναπομείνασες δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Ο Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας Vontobel δήλωσε ότι αναμένει πως ο οικονομικός αντίκτυπος για τη Nestle θα είναι μικρός, «δεδομένης της περιορισμένης συνεισφοράς της Ρωσίας στις πωλήσεις του ομίλου».

Όπως είπε, οι πωλήσεις στη Ρωσία αντιπροσωπεύουν πλέον λίγο περισσότερο από το 1% των πωλήσεων του ομίλου, έναντι περίπου 2% πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Nestle έχει αναστείλει «τη συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων, των μη απαραίτητων εισαγωγών, της διαφήμισης και των επενδύσεων κεφαλαίου», δήλωσε, ενώ συνεχίζει να προμηθεύει βασικά είδη διατροφής.

Η Auchan και η Leroy Merlin ελέγχονται αμφότερες από τη γαλλική οικογένεια Mulliez και η καθεμία διαθέτει περίπου δώδεκα καταστήματα στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από France24, AFP