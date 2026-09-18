Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Τα νέα εργαλεία που θα επιτρέπουν τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, αλλά και κάθε δομής όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις, παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Med Watch, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων στην προβολή και διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Στόχος είναι τα ευρήματα να αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές και, όπου απαιτείται, να ακολουθεί έλεγχος.

«Ήρθαμε κατόπιν του γεγονότος»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε την παρουσίαση των νέων εργαλείων με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εντοπιστούν τα κενά στο υφιστάμενο σύστημα ελέγχων.

«Είμαστε εδώ κατόπιν του γεγονότος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι πλέον γίνεται «μία προσπάθεια για να εντοπιστούν τα κενά για να μεγιστοποιηθεί η μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων».

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Αναφερόμενος ειδικότερα στους δύο γιατρούς του Κολωνακίου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αναζήτησε καταγγελίες που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποια.

Όπως ανέφερε, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι μία γιατρός χωρίς ειδικότητα πραγματοποιούσε σε ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση.

«Στοπ στην ανθρωπολογία, κανείς δεν είχε τη διάθεση να συγκαλύψει κανέναν, αν είχε γίνει καταγγελία θα είχα δράσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι, εφόσον το νέο εργαλείο λειτουργούσε ήδη, πιθανότατα θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς μέχρι σήμερα οι έλεγχοι ενεργοποιούνταν κυρίως μετά από καταγγελίες.

Πώς λειτουργεί το Med Watch

«Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας το Med Watch ως το πρώτο από τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση των ελέγχων.

Η πλατφόρμα εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στα ιατρεία που είναι ενταγμένα στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρακολουθεί την ψηφιακή παρουσία των γιατρών.

Το σύστημα αναλύει αναρτήσεις, διαφημίσεις και περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και τα συγκρίνει με την άδεια άσκησης επαγγέλματος, την ειδικότητα κάθε γιατρού και τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με «εντατικούς» και «στοχευμένους» ελέγχους σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες. Όταν εντοπίζεται περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει το ισχύον πλαίσιο, το σύστημα δημιουργεί σχετική σήμανση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το υπουργείο Υγείας και, όπου απαιτείται, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Med Watch χρησιμοποιεί τέσσερα επίπεδα κατηγοριοποίησης των ευρημάτων: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι.

«Επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου και λέει σε οποιανδήποτε πως οτιδήποτε λες στο διαδίκτυο ελέγχεται», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της πλασμαφαίρεσης, το εύρημα θα μπορεί να διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το σύστημα πρόκειται σύντομα να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η πλατφόρμα είναι συνεχής και κάθε μέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα ψάχνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να τρέχουμε πρώτοι».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «πρωτοποριακό εργαλείο που στηρίζεται στη δουλειά που έχουμε κάνει με τα ψηφιακά μητρώα».

5.069 ευρήματα σε 8.500 δομές

Τη λειτουργία του Med Watch παρουσίασε αναλυτικότερα ο Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία του εργαλείου.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα συλλέγει στοιχεία από την ψηφιακή παρουσία των φορέων που περιλαμβάνονται στα δεδομένα του Ιατρικού Συλλόγου, από τη Google, διαφημίσεις, προφίλ γιατρών στα social media, πλατφόρμες διαμεσολάβησης και ιστοσελίδες.

Τα δεδομένα αναλύονται και στη συνέχεια γίνεται αρχική κωδικοποίηση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ιατρικές πράξεις που προβάλλονται αντιστοιχούν στην ειδικότητα και στην άδεια του κάθε επαγγελματία.

Όπως ανέφερε ο κ. Δοξαράς, υπάρχουν «κενά και γκρι περιοχές», ενώ στο σύστημα θα πρέπει να ενταχθούν και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις.

Η πλατφόρμα μπορεί, μεταξύ άλλων, να εντοπίζει εάν μια ιατρική πράξη θα έπρεπε να πραγματοποιείται σε ανώτερη δομή υγείας, εάν διατυπώνεται ψευδής ισχυρισμός ή εάν γίνεται αναφορά σε φάρμακα που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν.

Με βάση τα ευρήματα, κάθε δομή λαμβάνει σχετική σήμανση, ανάλογα με το επίπεδο που έχει προκύψει από τον έλεγχο.

Ο κ. Δοξαράς τόνισε επίσης τη σημασία της κωδικοποίησης, η οποία δεν περιορίζεται στις αμιγώς ιατρικές δομές, αλλά περιλαμβάνει και άλλες επιχειρήσεις, όπως σπα και ινστιτούτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τη Δευτέρα έχουν ελεγχθεί περίπου 8.500 δομές. Από τον έλεγχο προέκυψαν 5.069 ευρήματα, με ορισμένες δομές να εμφανίζουν περισσότερες από μία ενδείξεις που χρήζουν αξιολόγησης.

Από τις 231 μονάδες που καταγράφηκαν ως περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, δηλαδή ως περιπτώσεις με ενδείξεις που απαιτούν άμεσο και ενδελεχή έλεγχο, οι 160 αφορούν μη ιατρικές δομές, όπως ινστιτούτα και σπα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 50 ιατρεία, 12 ιδιωτικές κλινικές και 7 πολυϊατρεία.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, τα ευρήματα της πλατφόρμας δεν αποτελούν οριστικά συμπεράσματα για παραβάσεις. Πρόκειται για ενδείξεις που θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πειθαρχικά όργανα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει παράβαση.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οριζόντιος τρόπος να μαζεύονται στοιχεία, να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι όχι», ανέφερε ο κ. Δοξαράς.

Το νέο app για τον έλεγχο του γιατρού

Το δεύτερο εργαλείο που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας αφορά μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει την άδεια του γιατρού πριν από την επίσκεψή του.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η εφαρμογή είναι έτοιμη και πρόκειται να ενταχθεί σε άρθρο του νομοσχεδίου για τους ψυχολόγους.

Η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει περίπου σε έναν μήνα, αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου και διευθετηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επιτροπή για την Αναγεννητική Ιατρική

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής για την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο.

«Η επιτροπή θα πρέπει να μας υποδείξει τις γκρίζες ζώνες και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλω να υποκαταστήσω την ιατρική κοινότητα», σημείωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτόν θα πρέπει να καταγράφεται κάθε ιατρική πράξη στην οποία υποβάλλεται ένας πολίτης.

«Εάν δεν καταγράφεται πρέπει να ρωτάτε. Μόνο για λόγους παρανομίας δεν θέλει να συνταγογρφεί ένας γιατρός. Έχουμε φτιάξει εργαλείο που μπορεί να πονηρεύει τον κάθε άνθρωπο», ανέφερε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ελεγκτών Υγείας, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το ΣΕΥΠ δεν έχει καταργηθεί, αλλά έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί επικουρικό όργανο στο πλαίσιο του υπουργείου Υγείας.