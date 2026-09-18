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Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο,

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100905617460183295}