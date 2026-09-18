Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση παρέχουν υποστήριξη και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100900310721925401}