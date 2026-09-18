Πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα να συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:30, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 35 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να αντιμετωπιστούν τα ενεργά μέτωπα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη του περιστατικού παρακολουθείται από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100880260044554674}