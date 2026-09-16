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Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (16/09) στον Σοφό Ασπροπύργου, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100285908662563318}

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 20:00.

Το συμβάν εκτυλίσσεται σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.