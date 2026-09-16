Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (16/09) στον Σοφό Ασπροπύργου, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100285908662563318}
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 20:00.
Το συμβάν εκτυλίσσεται σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.