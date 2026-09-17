Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς την περιοχή του Παλαμά.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί ακόμη 7 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100541199467565306}