Ο Μοντενέγκρο απέρριψε ευρύτερα μέτρα αρωγής που πρότεινε η αντιπολίτευση, περιλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο μηδέν από 6% που είναι σήμερα.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε εφάπαξ παροχή για περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στον φόρο εισοδήματος, αναδρομικά από τον Ιανουάριο, προκειμένου να βοηθήσει στη χαλάρωση των πιέσεων στο κόστος διαβίωσης με μια δέσμη μέτρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο αναγνώρισε τις «θεμιτές ανησυχίες» των νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αύξηση της τιμής των καυσίμων, αλλά απέρριψε ευρύτερα μέτρα αρωγής που πρότεινε η αντιπολίτευση, περιλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο μηδέν από 6% που είναι σήμερα, λέγοντας ότι μέτρα σαν κι αυτό θα έθεταν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.

«Πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ευαισθησία και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα... μην περιμένετε από μένα ή την κυβέρνηση να προσφέρει σήμερα ψευδαισθήσεις που θα είχαν βαρύ τίμημα αύριο», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε αργά χθες, Πέμπτη.

Επίδομα στους συνταξιούχους

Η παροχή προς συνταξιούχους, που θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, θα δοθεί τον Δεκέμβριο σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως 1.600 ευρώ μικτά. Η παροχή θα κυμαίνεται από 200 ευρώ για τις χαμηλότερες συντάξεις έως 100 ευρώ για τις υψηλότερες.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Η κυβέρνηση θα μειώσει επίσης τον φόρο εισοδήματος για άτομα με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 43.090 ευρώ, με τη μείωση να εφαρμόζεται αναδρομικά από τον Ιανουάριο και να τίθεται σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Το μέτρο θα έχει κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ετησίως.

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Αν και τα πιο υψηλά εισοδήματα θα επωφεληθούν επίσης από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές κάτω από αυτό το όριο στο προοδευτικό φορολογικό σύστημα της Πορτογαλίας, ο Μοντενέγκρο είπε πως το μέτρο έχει στόχο «κυρίως τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Μοντενέγκρο είπε πως η Πορτογαλία είναι καθοδόν προς την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2026 για τέταρτη συνεχή χρονιά, υπερβαίνοντας προηγούμενη κυβερνητική πρόβλεψη για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Έπειτα από πλεόνασμα 0,7% το 2025, η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας προέβλεψε αρχικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για φέτος, επικαλούμενη υψηλότερες δημόσιες δαπάνες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επίδραση των καταστροφικών καταιγίδων φέτος και να αντισταθμιστεί η πληθωριστική πίεση από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Τα μέτρα θα πρέπει τώρα να λάβουν την έγκριση του κοινοβουλίου, όμως αναμένεται να εξασφαλίσουν διακομματική υποστήριξη.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ