«Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σε μια αποκάλυψη για τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, και τους γιατρούς στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, προχώρησε σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς, όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής. Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια– είχε διατηρήσει επικοινωνία, και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως, όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ‘Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο’. Μάλιστα, ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις».

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Τι δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Για «θεωρίες συνωμοσίας» έκανε λόγο (χθες) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας όσα αποκάλυψε ο ίδιος για τη σχέση του με τον εμπλεκόμενο γιατρό στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ενώ μίλησε για τον γιατρό του Μαζωνάκη για δεύτερη μέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε επισκεφθεί ως ασθενής τον παθολόγο, όταν ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και, στη συνέχεια, προβλήματα με τις τιμές των αιματολογικών του εξετάσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Θάνος Πλεύρης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας πριν από μία δεκαετία περίπου.

Όπως είπε, ο Θεοδωρόπουλος ήταν ένας από τους γιατρούς που είχε συμβουλευτεί εκείνη την περίοδο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία, αλλά συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως, όταν πληροφορήθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο συγκεκριμένο ιατρείο, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί.

«Ακόμα και προχθές, όταν έγινε το συμβάν και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω για να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει. Δεν είχαμε επικοινωνία», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις εν λόγω δηλώσεις του, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε αρχικά τα περί γνωριμίας με τον γιατρό και έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται. «Αυτόν τον γιατρό τον γνώρισα, περνώντας περιπέτεια με την υγεία μου. Πήγα, τον επισκέφτηκα, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία. Οι τιμές μου ήταν προβληματικές μετά από αυτό που είχα περάσει […] Μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα του εμπορίου που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις τιμές».

Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε την κλήση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επαφή που είχε με τον γιατρό και στο επίμαχο τηλεφώνημα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Διατήρησα μια επαφή μαζί του και, όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε χρονικό σημείο που έχει βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον συγκεκριμένο γιατρό που γνώριζα, όπως θεωρώ θα έκανε αυτονόητα οποιοσδήποτε γνωρίζει κάποιον. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε την κλήση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει, άρα δεν υπήρξε επικοινωνία».

Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν θεωρείται «παράλογο» να πάρεις ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις κάποιον που ξέρεις τι έγινε…