Για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου ο Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για την έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Οπως εξήγησε, μιλώντας στο Mega, οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία και όλα έγιναν πολύ γρήγορα εξαιτίας της αναγνωσιμότητας του θύματος.

Κατ' οίκον έρευνα

Σε ότι αφορά την κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι έγινε καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε άλλες περιπτώσεις όταν κάποιος καταλήγει σε ιδιωτικό χώρο η ΕΛΑΣ ενημερώνεται αμέσως είτε από το ΕΚΑΒ είτε από το νοσοκομείο. Εδώ ουσιαστικά πληροφορηθήκαμε το θέμα λόγω της αναγνωρισιμότητας από τα μέσα, δεν πρόλαβαν.

Αναφερόμενη στο χρηματοκιβώτιο που κατασχέσθηκε υποστήριξε ότι «στην κατ΄οίκον έρευνα (στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί».

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Εξήγησε δε, ότι τα προσωπικά αντικείμενα, πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα όπως το χρηματοκιβώτιο παραδίδονται από τους αστυνομικούς σε κάποια Αρχή και αποφασίζεται στη συνεχεία που θα δοθούν.

Σε ότι αφορά την πορεία της έρευνας για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι «το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ», προσθέτοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.«Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε.

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