Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στα JUMBO από την Περιφέρεια Αττικής για τις αναγραφόμενες τιμές προϊόντων σε σχολικά είδη.

Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία «JUMBO A.E.E.» για παράβαση των κανόνων σχετικά με την αναγραφή των τιμών στα προϊόντα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Τομέα Αθηνών, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου σε υποκατάστημα της επιχείρησης στο Παλαιό Φάληρο, διαπιστώθηκε παράβαση σε δύο είδη.

Ειδικότερα, στις πινακίδες τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων δεν αναγραφόταν η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή ανά φύλλο. Η συγκεκριμένη ένδειξη αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή και προβλέπεται από τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αναγραφής και ενημέρωσης των τιμών των προϊόντων.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 6§5 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4177/2013. Η υποχρέωση αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης αποσκοπεί στο να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει εύκολα τις τιμές διαφορετικών προϊόντων και να πραγματοποιεί τις αγορές του με πλήρη ενημέρωση.