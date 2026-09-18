Το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών διαμορφώνεται στο 9,52%, δηλαδή σχεδόν ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους προέρχεται από την Κίνα.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν σταθερά την ελληνική αγορά, με το μερίδιό τους να πλησιάζει πλέον το 10% και περισσότερες από 10.000 νέες ταξινομήσεις σε οκτώ μήνες.

Πάνω από 10.000 κινεζικά αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους

Τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη ραγδαία άνοδο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 110.201 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 10.487 έφεραν σήμα κινεζικής μάρκας.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών διαμορφώνεται στο 9,52%, δηλαδή σχεδόν ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους προέρχεται από την Κίνα. Πρόκειται για μια επίδοση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς η παρουσία των συγκεκριμένων κατασκευαστών στην ελληνική αγορά ήταν περιορισμένη έως σχεδόν ανύπαρκτη.

Η εικόνα πλέον έχει αλλάξει θεαματικά. Οι κινεζικές μάρκες δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά έχουν αρχίσει να διεκδικούν σημαντικό κομμάτι της αγοράς, απέναντι σε κατασκευαστές με δεκαετίες παρουσίας στην Ευρώπη.

MG, Chery και BYD οδηγούν την κούρσα

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Στην κορυφή των κινεζικών εταιρειών βρίσκεται η MG, η οποία έχει καταγράψει 3.308 ταξινομήσεις στο οκτάμηνο. Ακολουθεί η Chery με 2.557 αυτοκίνητα και η BYD με 2.090 ταξινομήσεις. Οι τρεις συγκεκριμένες μάρκες συγκεντρώνουν συνολικά 7.955 αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 76% του συνόλου των κινεζικών ταξινομήσεων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία της Omoda, η οποία έχει ήδη φτάσει τις 649 ταξινομήσεις, ενώ στη συνέχεια της κατάταξης συναντάμε μια σειρά από κατασκευαστές που μέχρι πρόσφατα ήταν ελάχιστα γνωστοί στο ελληνικό κοινό.

Η Geely έχει καταγράψει 284 ταξινομήσεις, η Aion 245, η Leapmotor 213 και η SAIC Maxus 205. Ακολουθούν η Jaecoo με 189 αυτοκίνητα και η Changan με 186. Στην αγορά έχουν επίσης παρουσία οι Zeekr, XPeng, Lynk & Co, Foton, Nio, DFSK, Farizon, Dongfeng, Feidi, SWM και Voyah.

Συνολικά, οι κινεζικές μάρκες που έχουν καταγράψει ταξινομήσεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε 21, γεγονός που καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη τάση δεν περιορίζεται σε δύο ή τρεις κατασκευαστές, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη αλλαγή στον χάρτη της αγοράς.

Τι φέρνει τους Κινέζους πιο κοντά στον Έλληνα οδηγό

Η ταχεία άνοδος των κινεζικών αυτοκινήτων δεν είναι τυχαία. Οι νέες μάρκες έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά με μοντέλα που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό, εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες και ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εργοστασιακές εγγυήσεις, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων που είναι διαθέσιμη στους Έλληνες αγοραστές. Από μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και SUV έως plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, οι επιλογές διευρύνονται συνεχώς.

Η παρουσία τους γίνεται, μάλιστα, ολοένα πιο αισθητή και στις εταιρικές πωλήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν ανταγωνιστικές προτάσεις με χαμηλό κόστος χρήσης, σύγχρονες τεχνολογίες και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

Το γεγονός ότι οι κινεζικές μάρκες έχουν φτάσει ήδη στο 9,52% της ελληνικής αγοράς δείχνει πως η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αν θα αποκτήσουν θέση στην αγορά, αλλά το πόσο μεγαλύτερο θα γίνει το αποτύπωμά τους τα επόμενα χρόνια.

Έπεται συνέχεια...

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον ίδιο τον καταναλωτή, καθώς η είσοδος νέων παικτών αυξάνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί περισσότερες επιλογές. Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και κορεατικές μάρκες καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν κατασκευαστές που εμφανίζονται ιδιαίτερα επιθετικοί σε επίπεδο τιμών, τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Με σχεδόν 10.500 ταξινομήσεις μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, οι κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη πετύχει κάτι που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινό, να διεκδικούν σχεδόν μία στις δέκα πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Και με δεδομένο ότι η λίστα των διαθέσιμων μαρκών συνεχίζει να μεγαλώνει, όλα δείχνουν ότι η κινεζική παρουσία στην ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.