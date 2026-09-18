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Δήλωση του Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς αναφορικά με τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Η προπαγάνδα του «ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δισ. ευρώ» κατέρρευσε.

Το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται, όπως και πέρυσι, στα 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο.

Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμμεσων φόρων.

Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια», συνεχίζει ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι αναγκαίες και απολύτως εφικτές».

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