Ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Άχμεντ Σαρίφ Σόντρι, δήλωσε ότι η χώρα του θα υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία «τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά».

Το Πακιστάν θα υπερασπιστεί «μέχρι τέλους» τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Την εβδομάδα αυτή, οι δυνάμεις των ανταρτών Χούθι γνωστοποίησαν νέα σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα, ενώ το Ριάντ κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθι ότι εξαπέλυσαν «μια δειλή» επίθεση με στόχο τη Μέκκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ, πυροδοτώντας κύμα αγανάκτησης στο σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Πέμπτη, στο Arab News, ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Άχμεντ Σαρίφ Σόντρι, δήλωσε ότι η χώρα του θα υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία «τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά».

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους για την ασφάλεια των (δύο ιερών τόπων) και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», σημείωσε.

Τον περασμένο μήνα το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας, με την οποία οι τρεις χώρες δεσμεύονται σε αμοιβαία άμυνα στην περίπτωση επίθεσης εναντίον μίας από αυτές.

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Το σύμφωνο αυτό έρχεται εν μέσω πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως και επιθέσεων στην περιοχή που εξαπολύονται από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ