Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 103,83 δολάρια το βαρέλι.

Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά τις απώλειες που καταγράφουν την Παρασκευή, καθώς η προοπτική πρόσθετων σαουδαραβικών προμηθειών περιορίζει τις ανησυχίες για την προσφορά, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει το γεωπολιτικό premium που συνδέεται με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 103,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 101,01 δολάρια.

Νέες επιθέσεις

Η Σαουδική Αραβία και οι Χούθι της Υεμένης αντάλλαξαν νέες επιθέσεις την Πέμπτη, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Την ίδια ώρα, αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει εναλλακτικές διαδρομές για την αποστολή μέρους του αργού της προς Ασιάτες αγοραστές μέσω του Ομάν συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των φόβων για σοβαρότερη διαταραχή της προσφοράς, μετά το κλείσιμο βασικού αγωγού εξαιτίας επιθέσεων των Χούθι.

Μικρή μείωση

Η μικρή μείωση των τιμών του πετρελαίου από τα επίπεδα των 109 δολαρίων το βαρέλι αντανακλά περισσότερο μια μερική αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού premium παρά κάποια ουσιαστική μεταβολή στα θεμελιώδη δεδομένα της αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τη βελτίωση των επιλογών μεταφοράς του σαουδαραβικού αργού, το ενεργειακό δίκτυο της Μέσης Ανατολής παραμένει ευάλωτο. Η προσοχή των αγορών είναι στραμμένη στα Στενά του Ορμούζ, στις βασικές εξαγωγικές οδούς και στους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς, καθώς και στον ρυθμό αποκατάστασης του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής-Δύσης.