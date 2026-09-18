Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την Ελληνική Αστυνομία ότι επιχειρεί να εμποδίσει την πρόσβαση χιλιάδων ανθρώπων στην αντιφασιστική πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

«Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας και χωρίς καμία σοβαρή δικαιολογία οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν σήμερα στις 15:30, δύο ώρες πριν τη συγκέντρωση και την πορεία για την θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και συνεχίζει:

«Πρόκειται για μία προκλητική απόφαση που μόνο στόχο έχει να εμποδίσει την πρόσβαση χιλιάδων ανθρώπων στην αντιφασιστική πορεία.

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με εκτελεστικό βραχίονα τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αντιμετωπίζει μία αντιφασισιστική πορεία ως απειλή για τη δημόσια τάξη. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ναζί Ηλία Κασιδιάρη».

Καταλήγοντας η Πατησίων σημειώνει: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη οφείλει να ανακαλέσει αμέσως την συγκεκριμένη απόφαση. Οι σταθμοί πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί».