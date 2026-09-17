Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως σκοτώθηκαν 40 αντάρτες της ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έκαναν λόγο για 23 νεκρούς, από πλευράς τους.

Δεκάδες είναι οι νεκροί τις τελευταίες μέρες από τις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο. Πύργος τηλεπικοινωνιών βομβαρδίστηκε στην επαρχία Τάιζ, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τους Χούθι.

Από την πλευρά του ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε τον θάνατο 23 στρατιωτών του σε επιθέσεων των Χούθι με πυραύλους και drones στις επαρχίες Τάιζ και Λατζ.

Στη Σαουδική Αραβία, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε νωρίτερα πως ένας πολίτης Υεμένης σκοτώθηκε κι άλλοι δύο, μία από τη Σαουδική Αραβία και ένας από το Πακιστάν, τραυματίστηκαν στην επαρχία Ταΐφ, από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drone που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Σημειώνεται πως οι Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

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Με πληροφροίες του ΑΠΕ