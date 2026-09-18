... και μάλιστα γρηήγορα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ψάχνει τρόπους να κλείσει γρήγορα τα κενά που διαπιστώθηκαν κραυγαλέα στο ελεγκτικό ιατρικό σύστημα μετά τον άδικο χαμό του Γ. Μαζωνάκη.

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι έχει έτοιμη εφαρμογή με την οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί μόνο με το όνομα του γιατρού του να διαπιστώνει ποιες ιατρικές πράξεις δικαιούται να κάνει με βάση την άδεια που έχει.

Ταυτόχρονα σχεδιάζει να πάρει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας από την Αρχή Διαφάνειας και να την μετακινήσει στην Αρχή Ποιοτικού Ελέγχου που διενεργεί τους ελέγχους στα νοσοκομεία.

Λ.Ι