Το γλυπτό ύψους σχεδόν 1,8 μέτρου απεικονίζει τον Τζον Λένον να στηρίζεται στο σήμα της ειρήνης με τη λέξη «Imagine».

Έως και 100.000 αγγλικές λίρες εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει η τιμή πώλησης σε δημοπρασία ενός αγάλματος του Τζον Λένον σε φυσικό μέγεθος, το οποίο βρίσκεται στην περίφημη οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ.

Το μπρούτζινο γλυπτό φιλοτεχνήθηκε από την καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν και από τον Αύγουστο του 2022 βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, το πρωτότυπο άγαλμα θα απομακρυνθεί και στη θέση του θα τοποθετηθεί αντίγραφο.

Η Πένι Λέιν απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στο ομότιτλο τραγούδι των Beatles, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967.

Τη δημοπρασία έχει αναλάβει ο οίκος Omega, με τη διαδικασία πώλησης του αγάλματος να είναι προγραμματισμένη για τις 29 Σεπτεμβρίου. Η εκτιμώμενη αξία του γλυπτού κυμαίνεται μεταξύ 70.000 και 100.000 αγγλικών λιρών.

Το άγαλμα δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο που θα βγει στο σφυρί. Στην ίδια δημοπρασία περιλαμβάνονται άλμπουμ, αυτόγραφα, καρτ ποστάλ, διαφημιστικό υλικό και φωτογραφίες που σχετίζονται με τους Beatles.

Πώς απεικονίζεται ο Τζον Λένον

Το μπρούτζινο γλυπτό έχει ύψος σχεδόν 1,8 μέτρα και παρουσιάζει τον Τζον Λένον να στηρίζεται πάνω σε ένα σύμβολο ειρήνης, στο οποίο αναγράφεται η λέξη «Imagine», παραπέμποντας στο εμβληματικό τραγούδι του.

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{https://x.com/scousescene/status/2100622684988055778}

Η τοποθέτηση του αγάλματος στην Πένι Λέιν έγινε με την υποστήριξη του Ταμείου Υποστήριξης Πένι Λέιν, ενός κοινοτικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Με πληροφορίες του BBC