Τι αναφέρουν για τις στιγμές στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Στο γεγονός ότι οι δυο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν τους έδωσαν καμία πληροφορία για το τι προηγήθηκε και αρνήθηκαν να τους συνοδεύσουν στο νοσοκομείο «Ελπίς» στάθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

«Οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» ανέφερε μιλώντας στο OPEN ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι» πρόσθεσε.

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Από την πλευρά της διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ είπε «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση.

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Ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει ποια και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο».

«Η γιατρός έλεγε στους διασώστες μόνο ότι δεν τον έβαλε στο μηχάνημα», είπε ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο επί της οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως το πλήρωμα ακολούθησε από την πρώτη στιγμή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

«Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς, βέβαια, τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε για να προσφέρει: «Δυστυχώς, δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και, από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής, τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”».

«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως, αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, εφόσον δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε, αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ τόνισε πως οι διασώστες δεν γνώριζαν αν είχε πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. «Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν: “Εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν. Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια, όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε. Εμείς φύγαμε, γιατί έπρεπε να φύγουμε.

Όταν στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο, χρησιμοποιούμε ειδική καρέκλα. Φορείο υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει ασανσέρ που να χωράει το φορείο στο ιατρείο όπου πηγαίνουμε, παίρνουμε την καρέκλα του ασθενοφόρου. Όταν δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, πώς κάνεις ΚΑΡΠΑ; Όταν δεν έχεις συνδέσει το άτομο που έχει υποστεί ανακοπή σε οξυγόνο και δεν του κάνεις Ambu; Δεν γίνεται να επανέλθει ο ασθενής».