Στη διεθνή διάσταση της ημερίδας, κορυφαία στελέχη και εμπειρογνώμονες παρουσίασαν στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

Την ανάγκη θωράκισης του κύκλου του νερού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την ανάδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας ως θεμελιωδών προϋποθέσεων για την υδατική ασφάλεια υπογράμμισαν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Υδάτινες Συμμαχίες: Ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια στον κύκλο του νερού - Διεθνείς και εγχώριες πρακτικές», η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το ΤΕΕ, το ΤΜΕΔΕ, την ΕΥΔΑΠ και το We Are Greece.

Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν ότι, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές, τις κυβερνοαπειλές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για κρίσιμες υποδομές, η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η εκδήλωση ανέδειξε ότι η υδατική ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική ή τεχνική πρόκληση, αλλά κρίσιμο ζήτημα ανθεκτικότητας των υποδομών, επιχειρησιακής συνέχειας και κοινωνικής ευημερίας, που απαιτεί συντονισμένη δράση, καινοτομία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Από αριστερά: Δημήτρης Ψυχογυιός, Αντιπρόεδρος Κλάδου Υδάτων ΡΑΑΕΥ, Γιώργος Στεργίου, Πρόεδρος ΔΣ ΕΥΔΑΠ, Jaime Flores Cabeza, R&D Deputy Director, Canal de Isabel II, Randy Conner, Commissioner, Chicago Department of Water Management, Zoraya Oliver Griffin, Chief Resiliency and Emergency Officer, Los Angeles Department of Water and Power, Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Booky Oren, Διευθύνων Σύμβουλος BOGWT, Warren Hogg, Chief Science Officer, Tampa Bay Water, Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, Αντώνης Γιαννικουρής, Πρόεδρος Ινστιτούτου We Are Greece.

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Χαιρετίζοντας την ημερίδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι: «Απέναντι στην κλιματική κρίση και τη λειψυδρία, η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Η χώρα μας βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο λειψυδρίας. Πρόκειται, όμως, για μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ούτε μόνο τη Μεσόγειο ή την Ευρώπη. Είναι πλέον παγκόσμια. Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η αποτελεσματική διαχείριση του νερού απαιτούν συνεργασία και κοινή προσπάθεια. Αυτό κάνουμε στην Ελλάδα: ενώνουμε δυνάμεις. Κυβέρνηση, Δήμοι, Περιφέρειες, επιμελητήρια, κοινωνία των πολιτών και αρμόδιοι φορείς εργαζόμαστε μαζί. Γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πηγή ζωής και στρατηγικός εθνικός πόρος. Και η ανθεκτικότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια που βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ημερίδας, αποτελούν κρίσιμη διάσταση αυτής της προσπάθειας. Η ασφάλεια του νερού είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής».

Από αριστερά: Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σπύρος Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Δημήτρης Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), Κωνσταντίνος Μακέδος, ανέφερε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτινων υποδομών αφορά τον πυρήνα της λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, τονίζοντας: «Καλούμαστε να επενδύσουμε, όχι μόνο σε νέες υποδομές, αλλά και στην αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση και την παράταση της λειτουργικής ζωής των υποδομών που ήδη διαθέτουμε, μετατρέποντας την ανθεκτικότητα σε μετρήσιμο επενδυτικό χαρακτηριστικό. Σε αυτή την εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση, το ΤΜΕΔΕ δηλώνει “παρών”, με έναν ουσιαστικό θεσμικό ρόλο: όχι μόνο ως φορέας εγγυοδοσίας και χρηματοδότησης του τεχνικού κόσμου, αλλά ως καταλύτης για τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου χρηματοδοτικού και εγγυοδοτικού οικοσυστήματος για τις υποδομές της επόμενης γενιάς. Συμβάλλοντας ενεργά στη στενότερη συνεργασία Πολιτείας, μηχανικών, διαχειριστών κρίσιμων υποδομών και χρηματοδοτικού τομέα, μπορούμε να μετατρέψουμε την ανθεκτικότητα από ζητούμενο, σε συγκεκριμένο επενδυτικό και επιχειρησιακό αποτέλεσμα, θωρακίζοντας έμπρακτα το μέλλον των υποδομών μας».

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