«Συστημένο» από τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος ανέλαβε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διαβάσαμε την είδηση και τρίβαμε τα μάτια μας. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και εισηγητής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που περιλαμβάνει και το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων, ανέλαβε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου! Μισό λεπτό, διαβάστε παρακάτω.

Στα νέα του ακαδημαϊκά και διοικητικά καθήκοντα περιλαμβάνεται η συμβολή του στον στρατηγικό σχεδιασμό για την επέκταση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ελλάδα και, ειδικότερα, για τη λειτουργία της Νομικής Σχολής του στην Αθήνα, θέση «διπλής ευθύνης» όπως ο ίδιος δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Στόχος είναι η ακαδημαϊκή ποιότητα να αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή παρουσία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα και να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας ως διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου».

Όλα αυτά από έναν βουλευτή που στον νομό που εκλέγεται υπάρχει μια από τις καλύτερες Νομικές Σχολές της Ελλάδας, ενώ είναι εισηγητής και του πολύπαθου άρθρου 16 του Συντάγματος.

Εδώ σταματάμε! Καλή επιτυχία στο έργο σας κ. Στυλιανίδη, στην απαξίωση ενός ακόμη Δημόσιου Πανεπιστημίου σε μια πόλη μάλιστα που σας εκλέγει!

Κ.Σ.