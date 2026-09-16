Ένα παραθαλάσσιο χωριό της Αλεξανδρούπολης που αξίζει να επισκεφθείτε το φθινόπωρο. Μία εκδρομή στη φύση που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη.

Ο Σεπτέμβρης έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του και παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν αρκετά υψηλές, οι φθινοπωρινές εκδρομές αποκτούν σταδιακά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ορεινά και παραθαλάσσια χωριά της Ελλάδας, σύντομες αποδράσεις κοντά σε λίμνες και σε εντυπωσιακά φυσικά τοπία, θεωρούνται οι ιδανικές επιλογές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Υπάρχουν προορισμοί που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, υπάρχουν όμως και μέρη πιο απομακρυσμένα που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα με την πάροδο του χρόνου. Μέρη, που προσφέρονται για αποδράσεις μέσα στη φύση, περιπάτους, καλό φαγητό και εξερεύνηση της ιστορίας και της τοπικής κουλτούρας.

Ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι το χωριό Μαρώνεια, ένας ξεχωριστός τόπος στην Ροδόπη, κοντά στη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Μία εκδρομή στο παραθαλάσσιο χωριό Μαρώνεια

Η Μαρώνεια βρίσκεται στον Νομό Ροδόπης, και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Ίσμαρος, σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων απο την θάλασσα. Απέχει περίπου 45 λεπτά οδικώς από την Αλεξανδρούπολη και ανήκει στο νότιο τμήμα του Νομού Ροδόπης, κοντά στο Θρακικό Πέλαγος.

Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορία και την παράδοση.

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Ο οικισμός με τα χαρακτηριστικά σπίτια, τα σοκάκια και τα ήσυχα δρομάκια προσφέρονται για ήρεμες βόλτες, ενώ η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί σημαντικά αξιοθέατα που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία του τόπου.

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Η ιστορία του τόπου

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η ιστορία της Μαρώνειας ξεκινά από την αρχαιότητα και καταλήγει στο σήμερα. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Θράκης, με τα κτήρια και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που σώζονται μέχρι σήμερα να μαρτυρούν την ιστορία της.

Στο σήμερα, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, καθώς σε αυτόν τον τόπο το παρελθόν συνυπάρχει με το φυσικό περιβάλλον και το παρόν.

Αυτό που κάνει τη Μαρώνεια να ξεχωρίζει είναι ο μοναδικός συνδυασμός που δημιουργείται ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσας. Οι ακτές της Ροδόπης έχουν διαφορετικό χαρακτήρα το φθινόπωρο, όταν η πολυκοσμία του καλοκαιριού έχει υποχωρήσει, η ακροθαλασσιά προσφέρεται για έναν ήσυχο περίπατο και η φύση «βάφεται» στα χρώματα του Σεπτεμβρίου.

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Η ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας προσφέρεται για περιήγηση και εξερεύνηση, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και να απολαύσει διαδρομές μέσα σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο.

Η Μαρώνεια είναι, τελικά, ένας προορισμός που μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές εμπειρίες σε μία μόνο εκδρομή. Μία βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό, μία διαδρομή στη φύση, μία στάση για φαγητό και κρασί και μία εξόρμηση προς τη θάλασσα αρκούν για να γεμίσουν τις μπαταρίες σας σε μια ξεχωριστή φθινοπωρινή ημέρα.