Για αρκετά χρόνια το Δασικό Χωριό λειτουργούσε ως προορισμός για όσους αναζητούσαν ηρεμία, φύση και μια διαφορετική εμπειρία διαμονής.

Σκαρφαλωμένο στο ορεινό τοπίο των Τζουμέρκων, λίγο έξω από το χωριό Καταρράκτης, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο συγκρότημα που σήμερα θυμίζει περισσότερο σκηνικό εγκατάλειψης παρά έναν οργανωμένο χώρο φιλοξενίας.

Πρόκειται για το Δασικό Χωριό «Κέδρος», έναν οικισμό με ξύλινες κατοικίες, ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να διαμένουν μέσα στη φύση και να γνωρίσουν από κοντά το μοναδικό ορεινό τοπίο της περιοχής. Για αρκετά χρόνια το Δασικό Χωριό λειτουργούσε ως προορισμός για όσους αναζητούσαν ηρεμία, φύση και μια διαφορετική εμπειρία διαμονής. Ωστόσο, από το 2018 παραμένει κλειστό, με τον χρόνο να αφήνει πλέον έντονα τα σημάδια του στις εγκαταστάσεις.

Το βίντεο του LifeAfterGravity, με αφήγηση του Χρήστου Παπαστεφάνου, καταγράφει από ψηλά την εικόνα του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος. Οι ξύλινες κατοικίες, άλλοτε έτοιμες να υποδεχθούν επισκέπτες, σήμερα παρουσιάζουν εμφανή σημάδια φθοράς. Η κάμερα κινείται ανάμεσα στα κτίσματα και καταγράφει το πέρασμα του χρόνου, ενώ σε ορισμένα από τα σπίτια γίνεται ακόμη πιο εμφανής η εικόνα της εγκατάλειψης. Η φύση έχει αρχίσει σταδιακά να διεκδικεί και πάλι τον χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αντίθεση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες κατασκευές που παραμένουν σιωπηλές και κλειστές.

Από χώρος φιλοξενίας σε «χωριό-φάντασμα»

Το Δασικό Χωριό «Κέδρος» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υποδομής που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τον τουρισμό στην ορεινή περιοχή, αλλά με την πάροδο των χρόνων σταμάτησε να λειτουργεί. Οι κατοικίες που κάποτε φιλοξενούσαν επισκέπτες παραμένουν σήμερα άδειες, ενώ οι εγκαταστάσεις έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Δασικού Χωριού, με στόχο οι εγκαταστάσεις να αποκτήσουν ξανά ζωή και να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως προορισμός στα Τζουμέρκα.

{https://www.youtube.com/watch?v=6lcAE04CxDA}