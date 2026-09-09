Ο Νορβηγός πρωθυπουργός αποκάλυψε το περιστατικό με το αεροπλάνο του Ζελένσκι.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, παραλίγο να χτυπηθεί από drone την ώρα της απογείωσης από τη Μολδαβία, την Τρίτη, δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

«Το αεροπλάνο του παραλίγο να χτυπηθεί από drone ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει», είπε ο Στόρε για τον Ζελένσκι, μιλώντας στη νορβηγική δημόσια τηλεόραση (NRK).

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποια ήταν η πηγή αυτής της πληροφορίας, ή πόσο κοντά στο αεροσκάφος του Ζελένσκι έφτασε το drone. Ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που παρέστησαν στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, την Τετάρτη.

Στο Όσλο ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Σόρε, αλλά και στελέχη αμυντικών εταιρειών εταίρων, όπως έγραψε σε ανάρτηση. Στο επίκεντρο ήταν το αντι-βαλλιστικό πρόγραμμα FREYJA, το οποίο «μπορεί να παρέχει στην Ευρώπη ολοκληρωμένη προστασία απέναντι στις εναέριες απειλές χάρη στις κοινές προσπάθειες της Ουκρανίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Βρετανίας», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2097699533236973957}