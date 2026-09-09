Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έκτακτο έλεγχο με εντολή Πατούλη διενεργεί ειδικό κλιμάκιο του ΙΣΑ στο ιατρείο - κλινική στο Κολωνάκι όπου μετέβη ο Γιώργος Μαζωνάκης για θεραπεία, πριν υποστεί ανακοπή και μεταφερθεί χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα» γράφει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ανάρτησή του.

Στην ίδια ανάρτηση αφού ενημερώνει ότι «δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες» διευκρινίζει ότι ο ΙΣΑ έχει συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη η οποία ορίζει «ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών».

Ο ίδιος όπως συμπληρώνει έδωσε εντολή και διενεργείται έλεγχος στο «ιατρείο - κλινική» στο Κολωνάκι.

{https://www.instagram.com/p/DdE9QXTxfT7/?hl=el}

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Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση (ξανά) είναι ότι όλες οι βαρύγδουπες δηλώσεις, μετά του Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και η αναγνώριση ότι δεν επρόκειτο για αδειοδοτημένη κλινική αλλά για απλό παθολογικό ιατρείο, ήρθε κατόπιν εορτής και κυρίως κατόπιν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση Πατούλη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

»Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για «θεραπείες» και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

{https://x.com/gpatoulis/status/2097762935477039412}