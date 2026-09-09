Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ.

Παρελθόν αποτελεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Βάσκο τεχνικό.

Μία ημέρα μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του Conference League.

Ο 65χρονος τεχνικός ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά την κατάκτηση του Conference League οδήγησε τους Πειραιώτες στο τρεμπλ των εγχώριων διοργανώσεων (πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ). Ο τελικός απολογισμός του ως προπονητής του Ολυμπιακού ήταν 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

«Θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει», τονίζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωση, στην οποία απαριθμεί τους τίτλους που κατέκτησε ο Μεντιλίμπαρ.

«Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα!», καταλήγει.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μεντιλίμπαρ

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του Θρύλου.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου (πρωτάθλημα, κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!»

{https://www.instagram.com/p/DdFAei0xGAn/}

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