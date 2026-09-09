Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, του δικού της ανθρώπου, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή που υπέστη.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να επισκέφτηκε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν οι γιατροί διέγνωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ ωστόσο όταν έφτασε στο «Ελπίς» βρισκόταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Την είδηση επιβεβαίωσε στο Dnews.gr το νοσοκομείο και το υπουργείο Υγείας. Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ.

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Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το νοσοκομείο Ελπίς αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πως «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».