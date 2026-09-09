Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώρισε μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ και τον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την πολυδιάστατη προσωπικότητά του, το ταλέντο του και την χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, κατάφερε να ξεχωρίσει και να γίνει ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο ερμηνευτής, πειραματιζόταν με τις εμφανίσεις του, αγαπούσε το κοινό του και κάθε του τραγούδι γινόταν πολύ γρήγορα επιτυχία.

Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Πέρα από το τραγούδι, κατάφερε να συνδέσει το όνομά του και με έναν από τους πιο γνωστούς διαγωνισμούς τραγουδιού, το «The Voice», όπου είχε αναλάβει χρέη κριτή επί σειρά ετών.

Με το ταλέντο του και την αντικειμενική κριτική του, κατάφερε να δώσει τις δικές του συμβουλές σε κάθε διαγωνιζόμενο, ενώ άφησε το δικό του αποτύπωμα στο επιτυχημένο talent show.

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Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και τον πόνο που προκάλεσε ο θάνατός του.

Ο όμιλος ΣΚΑΙ, αναφέρεται στον καλλιτέχνη με σεβασμό, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, συνεργάτη και φίλο που με τη φωνή του κατάφερε να συγκινήσει το πανελλήνιο.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ».

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