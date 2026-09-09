Η συγκινητική ανάρτηση από τη δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε στη μακροχρόνια πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Στις 22 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τα 33 του χρόνια στο τραγούδι, είχε προγραμματιστεί μία μεγάλη συναυλία του ερμηνευτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Τεχνόπολη, με τα δεδομένα να ανατρέπονται από τον ξαφνικό θάνατό του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Λίγη ώρα μετά την δυσάρεστη είδηση, η δισκογραφική εταιρεία του, Panic Records, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον σπουδαίο ερμηνευτή.

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Στο συγκινητικό μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

{https://www.instagram.com/p/DdEnqGCA86W/?hl=el}

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 4 Μαρτίου του 1972 και πολύ γρήγορα ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και τη μουσική.

Μεγάλωσε στον Πειραιά και όπως είχε περιγράψει ο ίδιος, η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ενώ άρχισε να δηλώνει τραγουδιστής από την εφηβεία του.

Εκτός από τις πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, κέρδισε το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως οι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους έλληνες καλλιτέχνες, καθώς παρέμεινε επί δεκαετίες ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της νυχτερινής ζωής και ταυτόχρονα δεν ήταν ποτέ προβλέψιμος.