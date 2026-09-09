O Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Aνείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Λίγες ώρες έχουν περάσει από την στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση και κανείς - καλλιτέχνες και θαυμαστές - δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει, ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν είναι πια μαζί μας...



Τα social media έχουν γεμίσει από συγκινητικές αναρτήσεις, σχόλια και τραγούδια, ενώ με θλίψη και οδύνη, τον αποχαιρετά και η δισκογραφική του εταιρεία, Panik Records, υπογραμμίζοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Panik Records:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

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Γιατί ξεχώρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους έλληνες καλλιτέχνες, καθώς παρέμεινε επί δεκαετίες ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της νυχτερινής ζωής και ταυτόχρονα δεν ήταν ποτέ προβλέψιμος.

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Οι εκκεντρικές του εμφανίσεις, η ζωή του και η έντονη παρουσία του στο χώρο της μουσικής.

Διέθετε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας, έντονη σκηνική παρουσία, και μία πολυδιάστατη προσωπικότητα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που – ίσως – εξηγούν την μεγάλη επιρροή που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κάθε ηλικίας και τον καθιέρωσε στην ελληνική δισκογραφία και διασκέδαση για περισσότερο από 30 χρόνια.