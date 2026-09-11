Μία από τις μεγαλύτερες κωμοπόλεις της Ρόδου που ξεχωρίζει λόγω της ιδιαίτερης ντοπιολαλιάς που λίγοι ξέρουν να μιλούν και να την αναγνωρίζουν.

Υπάρχουν χωριά στην Ελλάδα που ξεχωρίζουν για τα όμορφα τοπία και την ιστορία τους. Υπάρχουν όμως και οικισμοί που διαφέρουν από άλλους λόγω της ντοπιολαλιάς, των παραδόσεών τους και τα έθιμά τους που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η Κρήτη για παράδειγμα διατηρεί την τοπική διάλεκτό της. Σε πολλά χωριά της η ντοπιολαλιά δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από τους επισκέπτες, γεγονός που διατηρεί την ιστορία του τόπου και προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Στην Ρόδο αντίστοιχα, βρίσκεται ένα ακόμη από αυτά τα ξεχωριστά χωριά. Πρόκειται για έναν ιστορικό οικισμό με έντονη τοπική ταυτότητα, όπου οι παλιές συνήθειες, οι παραδόσεις και ο ιδιαίτερος τρόπος ομιλίας συνθέτουν ένα σκηνικό διαφορετικό από αυτό που συναντά κανείς στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.

Ο λόγος για τον Αρχάγγελο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά της Ρόδου, που κρύβει πίσω από τα γραφικά του σοκάκια μια ενδιαφέρουσα γλωσσική και πολιτιστική ιστορία.

Το χωριό της Ρόδου που ξεχωρίζει για τη τοπική διάλεκτό του

Ο Αρχάγγελος θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κωμοπόλεις της Ρόδου και είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 160 μέτρων στην ανατολική πλευρά του νησιού.

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Κύρια πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους είναι μέχρι και σήμερα η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγγειοπλαστική του τόπου.

Ο Αρχάγγελος διαθέτει μία σπάνια φυσική ομορφιά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα που αξίζει να γνωρίζετε, ωστόσο ο λόγος που ξεχωρίζει είναι η ιστορία του και η ιδιαίτερη ντοπιολαλιά των κατοίκων του, τα λεγόμενα «Αρχαγγελίτικα».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες και παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την κοινή νεοελληνική.

Το λεξιλόγιο, ο τρόπος προφοράς και ορισμένες εκφράσεις καθιστούν τα «Αρχαγγελίτικα» ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χωριού και πολύ δύσκολα γίνονται κατανοητά από επισκέπτες.

Αυτός μάλιστα είναι και ο λόγος που η ντοπιολαλιά αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τοπικής ταυτότητας και κουλτούρας.

Μία διάλεκτος που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η προέλευση των Αρχαγγελίτικων έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, με πολλά από τα στοιχεία του ιδιώματος να παρουσιάζουν ιδιαίτερες ομοιότητες με άλλες ελληνικές διαλέκτους, ενώ εντοπίζονται και στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία των Δωδεκανήσων.

Παράλληλα, η τοπική παράδοση αναφέρει ότι η καταγωγή παλαιότερων κατοίκων συνδέεται με την Κύπρο και για τον εξής λόγο οι δύο ντοπιολαλιές παρουσιάζουν μία ταύτιση ως προς το άκουσμα.

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Το χωριό Αρχάγγελος – Ένα οικισμός με σπάνια ομορφιά

Η περιοχή έχει μακρά ιστορία στον χρόνο που οι κάτοικοι φροντίζουν να διαφυλάσσουν και να συντηρούν.

Η γεωγραφική θέση του σημερινού οικισμού συνδέεται με την ιστορία της αρχαίας Ρόδου, ενώ κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους η περιοχή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης πειρατείας.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του Αρχαγγέλου είναι το κάστρο που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την εποχή των Ιπποτών.

Παρά την τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου και τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην καθημερινή ζωή, ο Αρχάγγελος εξακολουθεί να διατηρεί έντονα τα στοιχεία της τοπικής του παράδοσης.

Τα έθιμα, η μουσική, οι τοπικές εκφράσεις και οι κοινωνικές συνήθειες αποτελούν μέρος της ζωής των κατοίκων. Ιδιαίτερα η γλώσσα λειτουργεί ως ένας σύνδεσμος ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ορισμένες από τις εκφράσεις της δεν γίνονται κατανοητά από όλους.

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