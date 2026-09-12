Γιατί η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «κρυφή ατζέντα».

Είναι δεδομένο πως στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θεωρούν ότι «προσωπική άποψη», αλλά ούτε και τυχαία τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας.

Για την ακρίβεια, είναι πεπεισμένοι ότι η κυβέρνηση έχει «κρυφή ατζέντα», μια τελική επίθεση στα ελάχιστα δικαιώματα που κέρδισαν οι εργαζόμενοι τον προηγούμενο αιώνα.

Μάλιστα, μιλώντας στο Mega News, ο Διονύσης Τεμπονέρας χαρακτήρισε «μαρτυριάρη» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θεωρώντας ότι με αυτή την τοποθέτηση αποκάλυψε τα κυβερνητικά σχέδια.

Α.Γ.