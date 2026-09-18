Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός στη χιπ-χοπ σκηνή ως Killah P, δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και πορεία μνήμης να έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα της Παρασκευής.

Κεντρικό σημείο της συνάντησης έχει οριστεί το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Ήδη από το πρωί μαθητές, φοιτητές και σωματεία έχουν πάει στο μνημείο και έχουν τοποθετήσει λουλούδια στη μνήμη του αντιφασίστα καλλιτέχνη.

Κεντρικό πρόσωπο των κινητοποιήσεων αποτελεί η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, ενώ το παρών δίνει και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς στον Βόλο το 2020.

Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του «Killah P» έρχεται τέσσερις μέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020.

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Ο φασισμός δεν είναι παρελθόν και οι πρακτικές της Χρυσής Αυγής δεν μπορούν να διαγραφούν από τη μνήμη. Η δημοκρατία και η ελευθερία απαιτούν διαρκή εγρήγορση απέναντι στη βία, τον ρατσισμό και το μίσος. Η μνήμη του Παύλου Φύσσα παραμένει ζωντανή και η κοινωνία οφείλει να μην αφήσει τον φασισμό να επιστρέψει.

Το χρονικό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα

Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός στη χιπ-χοπ σκηνή ως Killah P, δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά. Η υπόθεση που ακολούθησε αποτέλεσε κεντρικό κεφάλαιο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία κατέληξε στην καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 στο Πέραμα και μεγάλωσε σε εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του εργαζόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, ενώ και ο ίδιος, μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, εργάστηκε σε αντίστοιχες δουλειές. Η μουσική ήταν βασικό κομμάτι της ζωής του, με τον ίδιο να δραστηριοποιείται στη χιπ-χοπ σκηνή, να συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες και να συμμετέχει σε δισκογραφικές συλλογές και συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια. Μέσα από τη μουσική και τους στίχους του σχολίαζε με καυστικό τρόπο κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ εξέφραζε συχνά τις έντονες αντιφασιστικές του πεποιθήσεις.

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν σε καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου σημειώθηκε διαπληκτισμός με άτομα που βρίσκονταν στον χώρο. Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, τα συγκεκριμένα άτομα κάλεσαν στη συνέχεια «ενισχύσεις», μέλη των τοπικών οργανώσεων της Χρυσής Αυγής.

Ακολούθησε επίθεση ομάδας χρυσαυγιτών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παύλος Φύσσας δέχθηκε μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Πριν χάσει τις αισθήσεις του, ο Παύλος Φύσσας φέρεται να υπέδειξε ως δράστη της επίθεσης σε βάρος του τον 45χρονο τότε Γιώργο Ρουπακιά, οδηγό φορτηγού. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη από αστυνομικούς.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Δείτε εικόνες από τις εκδηλώσεις μνήμης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI , Dimitris Kapantais / SOOC